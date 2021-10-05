Культовая игра с плохим душком. Обзор Diablo II: Resurrected

О классике принято говорить либо хорошо, либо никак. Но если ее обновляют и подают под новым соусом, то могут появиться претензии. Вот и в случае с Diablo II: Resurrected, ремастером знаменитой Diablo II, без них не обошлось. В чем преуспел проект, а где разочаровал — читайте в новом обзоре УНИАН.

С ностальгией шутки плохи. В прошлом году Blizzard Entertainment убедилась в этом, когда выпустила отвратительную Warcraft III: Reforged. Ремастер культовой стратегии обладал попросту колоссальным количеством проблем. Он был плох во всем — от графики и оптимизации до интерфейса и переработанного меню. А еще Blizzard умудрилась вырезать из проекта часть функций, которые были в оригинале, и сделать старую Warcraft III недоступной.

Согласно расследованию Джейсона Шрайера, неудовлетворительное качество Reforged во многом связано с решениями руководства. Главы компании выделили небольшой бюджет и игнорировали предупреждения о том, что команда не укладывается в срок. Игру решили выпустить в начале 2020 года, ведь при переносе пришлось бы возвращать деньги за предварительные заказы. В результате Blizzard утопили в критике, а Warcraft III: Reforged — в отрицательных оценках.

Студия запомнила этот урок и с Diablo II: Resurrected, ремастером Diablo II, постаралась сделать все правильно. Разработчики сразу рассказали об основных изменениях и предупредили, что обновленная версия не заблокирует оригинал. Правда, Blizzard значится как создатель проекта лишь на бумаге. На деле же за Diablo II: Resurrected отвечала Vicarious Visions, которая полностью вошла в состав "Метелицы". Во время анонса казалось, что новый ремастер поможет смыть репутационное пятно под названием Warcraft III: Reforged, но на деле все оказалось сложнее. К новой игре тоже возникли серьезные вопросы. О них и Diablo II: Resurrected в целом мы и расскажем ниже.

Путешествие в прошлое

Наверняка любой, кто хоть немного интересуется играми, слышал о Diablo II, но давайте пробежимся по основам. Проект вышел в 2000 году и геймплейно был выполнен в традициях первой части, которая стала основателем целого жанра — hack and slash с примесью RPG. Пользователям предлагали выбрать персонажа одного из пяти классов и начать путешествие по миру под названием Санктуарий. В процессе герой копил опыт, получал очки навыков и собирал экипировку. Синергия между выбранным снаряжением и прокаченными умениями становилась залогом успешной сборки. Игрокам ничто не мешало экспериментировать, но у каждого персонажа было несколько оптимальных вариантов развития. Сейчас все они хорошо известны среди аудитории Diablo II.

На этом короткое описание геймплея можно закончить. Пользователи должны зачищать локации от обычных и элитных врагов, мини-боссов и боссов, собирать ценную добычу и прокачиваться. Параллельно идет продвижение по сюжету. Повествование в Diablo II очень простое: неназванный герой, который одолел Диабло в первой части, был совращен демоническим духом. Из-за него силы тьмы снова вырвались на поверхность Санктуария. Игрокам предстоит разобраться с ордами монстров и помешать возвращению Первоначальных Зол — Диабло и его двух братьев.

До конца недожали

Сюжет в Diablo II: Resurrected перекочевал без каких-либо изменений. Геймплей на фундаментальном уровне тоже остался прежним. Даже баг NHAM (Next hit always misses), который превращал следующий удар после прерванной атаки в гарантированный промах, решили не удалять. Blizzard сочла его частью оригинального опыта. Однако отдельными точечными улучшениями игровой процесс все же обзавелся. Первое и самое важное — возможность перераспределить очки навыков. В Diablo II, если прокачал ненужную способность, то считай запорол персонажа. Пройти игру удастся, но в сражениях с другими пользователями на максимальном уровне, такой герой неизбежно будет слабее. Ремастер прощает упомянутую ошибку, что особенно хорошо для новичков.

Второе ценное улучшение — общий тайник для всех персонажей на аккаунте. Раньше для передачи снаряжения между героями разных классов использовался "мул". Так назывался боец, который выполнял роль посредника. Этого персонажа не прокачивали, а его инвентарь служил общим сундуком. Способ был рабочий, но неудобный. В ремастере такие танцы с бубном не понадобятся. Diablo II: Resurrected также обзавелась автоматическим подбором золота и других мелких предметов, кросс-прогрессией между всеми платформами и возможностью настроить интерфейс под себя. А еще в ремастер входит весь контент дополнения Lord of Destruction.

Разработчики явно старались повысить удобство игроков в проекте, но до конца со своей задачей не справились. Зелья по-прежнему не складываются в одну ячейку в инвентаре. Из-за этого он постоянно завален флаконами, хотя места и так не хватает. В ячейки быстрого доступа зелья не всегда корректно подтягиваются, что в битвах с боссами может привести к поражению. Когда открываешь инвентарь, игра не ставится на паузу. А пока применяешь микстуру, легко отхватить критическую порцию урона, умереть, а потом бежать голым к трупу со всеми вещами. Еще и ячейки быстрого доступа на PS5 расположили инвертировано, в результате чего постоянно путаешься и используешь не те зелья. Эти улучшения явно напрашиваются, так что непонятно, почему их решили проигнорировать.

С уважением к оригиналу

Так как Diablo II: Resurrected — это ремастер, основная работа велась над модернизацией графики. И вот тут нужно похвалить Blizzard и бывшую Vicarious Visions, в частности. Команда полностью воссоздала оригинал на новом движке. Она перерисовала абсолютно все — текстуры, объекты окружения, растительность, модели персонажей и врагов. Освещение тоже переделано в духе оригинала. Благодаря его качественному исполнению местами ремастер ощущается даже более зловещим, чем Diablo II 2000 года.

Окружение в Resurrected обзавелось дополнительной детализацией, хоть и не везде. В некоторых локациях больше предметов быта и всяких мелких объектов, однако пустые комнаты подземелий с одним сундуком по центру тоже встречаются. Хочется также отметить запеченные отражения, заметные в лужах крови, и отдельно подчеркнуть качество визуальных эффектов. Элементальные заклинания, горящий на локациях огонь и волны на воде показывают, что в переработанную графику было вложено немало усилий.

Она получилась обновленной, но с духом ретро. Художники смогли воплотить в улучшенной картинке узнаваемые черты Diablo II, и за это они заслуживают дополнительной похвалы. А если вдруг захочется вернуться к пиксельной визуальной составляющей оригинала — милости просим. На PS5 переключаться можно в любой момент, достаточно лишь нажать комбинацию из двух клавиш. Благодаря этому легко оценить графические изменения в ремастере.

Технические проблемы

А теперь поговорим о том, почему сейчас никому не стоит покупать Diablo II: Resurrected. Персонажи в ремастере создаются для игры в Сети и без подключения к ней. Это два разных режима, между которым нельзя переносить героев. Локального мультиплеера, то есть TCP/IP, в проекте нет. Blizzard объяснила его отсутствие заботой о безопасности пользователей, хотя такое решение, скорее всего, направлено против пиратства.

Запуск Diablo II: Resurrected получился далеко не самым удачным. На старте серверы ремастера "упали" от наплыва пользователей. Когда их кое-как починили, игроки столкнулись с пропажей своих сетевых персонажей. У многих людей исчезли прокаченные до 10 уровня герои. Потом их вернули, однако с соединением у проекта до сих пор большие проблемы.

Разрывы наблюдаются постоянно — примерно раз в полчаса. Иногда мгновенно после подключения выкидывает с сервера, но это еще ладно. А вот когда сбой случается во время битвы с боссом, то в области пятой точки происходит взрыв, который отправляет пользователя прямиком на кольцо Сатурна. Все потому, что после разрыва соединения герой переносится в безопасную область, а все враги на локациях восстанавливаются. Точки быстрого перемещения есть только на определенных уровнях, поэтому игрок неизбежно потеряет часть прогресса.

У меня такое было, причем неоднократно. Из-за этих сбоев я рекомендую пока что удержаться от покупки ремастера абсолютно всем. Техническое несовершенство Diablo II: Resurrected вызывает жуткое раздражение. И более плавный игровой процесс с поддержкой 60 кадров/с вместо 25 кадров/с из оригинала проблему не компенсирует. Повышение максимального FPS – это здорово, но о нем забываешь, когда третий раз зачищаешь уже пройденную локацию. Так что Blizzard нужно чинить серверы в режиме аврала.

Резюме

Если оценивать Diablo II: Resurrected исключительно как ремастер, то впечатления остаются положительные. Разработчики аккуратно обновили классическую игру с сохранением атмосферы и узнаваемых элементов оригинала. Для людей, которые хотят вернуться в похорошевший Санктуарий, это отличный вариант. Тем более что позже запустится рейтинговый режим с таблицей лидеров. Но обязательно нужно подождать, когда Blizzard починит серверы.

И раз объективный разбор закончился, добавлю от себя добротную порцию горьких специй. Сейчас играть в Diablo II: Resurrected очень тяжело. Проект построен на бесконечных стычках с врагами и сборе экипировки, а больше ему нечего предложить. Сюжет выдается микроскопичными порциями, при этом повествование не особо увлекает. Дизайн уровень удручает: в игре слишком много пустых пространств, а окружение не пытается рассказывать истории о Санктуарии. Сложные стычки захватывают, но между ними много однотипных сражений с рядовыми врагами. Добыча ценной экипировки радует, но это происходит не так уж часто — преимущественную часть прохождения игрок будет собирать разный мусор.

Глядя на Diablo II: Resurrected, я понял, что за двадцать лет геймдизайн и технологии ушли далеко вперед. Поэтому без ностальгических чувств приобретать ремастер я бы не советовал. Новую аудиторию классическое творение Blizzard только разочарует.

Оценка УНИАН: 7 из 10

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