Он убивал противников исключительно с помощью пассивных эффектов.

Игрокам нравится устраивать себе дополнительные испытания при прохождении любимых проектов. Например, недавно один из фанатов Elden Ring победил самого сложного босса голым персонажем первого уровня. А сейчас не менее впечатляющим достижением отметился стример под псевдонимом MacroBioBoi. Он прошел Diablo II: Resurrected на адской сложности и при этом ни разу напрямую не атаковал врагов.

Сокращенный вариант забега энтузиаста присутствует в ролике ниже. MacroBioBoi выбрал в качестве персонажа Волшебницу, так как она способна опосредованно убивать противников. Стример сразу поставил для себя жесткие условия: нельзя бить врагов напрямую, брать с собой наемников, ставить ловушки и создавать ауры урона. То есть противники должны получать повреждения только от пассивных эффектов, например, рикошетов своих атак.

Diablo II: Resurrected крайне трудно пройти на адской сложности. А с таким дополнительным условием игра превращается в мучение. Но MacroBioBoi хорошо знает все особенности проекта. Он смог подобрать экипировку, чтобы максимизировать урон от пассивных умений и ловко маневрировал в тяжелых боях. В результате стример все же смог добиться свой цели — одолел финального босса Диабло и завершил забег.

Коротко о других впечатляющих достижениях игроков

Фанат Skyrim под псевдонимом i-am-not-fish потратил 600 часов реального времени, чтобы улучшить до максимального уровня все навыки в экшен-RPG.

Игрок root_b33r забрался на верхушку Арасака-тауэр — самого высокого здания в Cyberpunk 2077.

Блогер Dan Allen Gaming прошел сложный боевик Sifu за 40 минут без единой смерти.

Вас также могут заинтересовать новости: