Игрок прошел Diablo II: Resurrected на адской сложности, не атакуя врагов / фото Gamespot

Игрокам нравится устраивать себе дополнительные испытания при прохождении любимых проектов. Например, недавно один из фанатов Elden Ring победил самого сложного босса голым персонажем первого уровня. А сейчас не менее впечатляющим достижением отметился стример под псевдонимом MacroBioBoi. Он прошел Diablo II: Resurrected на адской сложности и при этом ни разу напрямую не атаковал врагов.

Сокращенный вариант забега энтузиаста присутствует в ролике ниже. MacroBioBoi выбрал в качестве персонажа Волшебницу, так как она способна опосредованно убивать противников. Стример сразу поставил для себя жесткие условия: нельзя бить врагов напрямую, брать с собой наемников, ставить ловушки и создавать ауры урона. То есть противники должны получать повреждения только от пассивных эффектов, например, рикошетов своих атак.

Diablo II: Resurrected крайне трудно пройти на адской сложности. А с таким дополнительным условием игра превращается в мучение. Но MacroBioBoi хорошо знает все особенности проекта. Он смог подобрать экипировку, чтобы максимизировать урон от пассивных умений и ловко маневрировал в тяжелых боях. В результате стример все же смог добиться свой цели — одолел финального босса Диабло и завершил забег.

Коротко о других впечатляющих достижениях игроков

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