В одной из главных игр 2026 года будет официальная украинская локализация

Речь идет о Control Resonant, сиквеле популярного экшена 2019 года, но с новым протагонистом и геймплеем.

Отличные новости для украинских геймеров. Один из главных релизов 2026 года, ролевой экшен Control Resonant от авторов Alan Wake, получит перевод на украинский язык.

Всего на релизе будет доступно 15 языков, но полноценная озвучка появится только у 8 из них. Украинский язык ограничится интерфейсом и субтитрами – озвучки не будет.

Стоит отметить, что оригинальная игра 2019 года выходила без украинского перевода. Но украинский перевод проект все же получил – неофициальную локализацию создал фанат, который самостоятельно перевел на украинский язык около 140 000 слов.

Control Resonant выйдет в 2026 году на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series. Это полноценный сиквел, а не спинофф серии, однако знать сюжет Control необязательно – игра создается как новая точка входа в мир Remedy, хотя, конечно, с кучей отсылок для фанатов.

Главным героем Control выступит Дилан Фейден – брат протагонистки первой игры. Геймплей тоже преобразился: это больше не шутер со способностями, а приключенческий экшен-RPG с прокачкой, билдами и упором на ближний бой, напоминающий смесь Devil May Cry и Nier: Automata.

Remedy утверждает, что Control Resonant – это самый масштабный и смелый проект студии. При его создании разработчики вдохновляются "Секретными материалами" и аниме "Евангелион".

