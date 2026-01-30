10 самых ожидаемых игр 2026 года, которые получат украинский перевод

Среди них не только инди и игры от украинских разработчиков, но и горячо ожидаемые сиквелы успешных серий.

Актуальное количество игр с украинской локализацией в магазине Steam составляет 10 000, при этом примерно каждая восьмая из этих игр пока еще не вышла и относится к будущим релизам. Такие данные показывает ресурс SteamDB.

Мы прошлись по "вишлисту" Steam и сделали подборку самых желанных игр 2026 года, в которые можно будет поиграть на украинском языке. Среди них не только инди и игры от украинских разработчиков, но и горячо ожидаемые сиквелы успешных серий.

Blight: Survival . Средневековый экшен с элементами хоррора и "рогалика", действие которого происходит в альтернативном XIV веке. В сети игру уже нарекли "The Last of Us в Средневековье".

MOUSE: P.I. For Hire . Нуарный шутер от первого лица, вдохновленный классическими мультфильмами 1930-х годов. Уникальная черно-белая анимация создана вручную, кадр за кадром, что создает неповторимую винтажную эстетику.

John Carpenter's Toxic Commando. Ураганный кооперативный шутер для 4 игроков, вдохновленный боевиками 80-х, где нужно уничтожать орды мутантов.

Resonance: A Plague Tale Legacy. Приквел известной серии от Asobo Studio, действие которого развернется за 15 лет до событий Requiem. Игра сфокусируется на выживании, решении головоломок и мрачных тайнах.

Valor Mortis. Необычный "соулслайк" от первого лица в сеттинге наполеоновских войн. Делают его разработчики Ghostrunner, студия One More Level.

Mortal Shell II. Еще один soulslike-экшен, но на этот раз от третьего лица, с мрачной готической стилистикой и музыкой от польской дез-метал группы Behemoth.

SAND: Raiders of Sophie. Украинский шутер про "галичан в космосе" в стиле дизельпанк. Поигравшие в демо-версию хвалят амбициозность и уникальную концепцию.

Knight's Path. Средневековый RPG-экшен, вдохновленный "Готикой", с акцентом на сюжет, драконами и реалистичным фехтованием.

Scott Pilgrim EX. Олдскульный боевик по вселенной комиксов Брайана Ли О’Мэлли, в котором поощряются импровизация, стиль и полный хаос.

Туконі: Хранителі Лісу. Милая и уютная головоломка по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы. Демо-версия игры вышла в Steam в 2020-м и была очень положительно встречена многими игроками в Украине и за границей.

Ранее СМИ выбрали 13 самых долгожданных игр, которые должны выйти в 2026 году, не считая GTA VI. В подборку вошли как совершенно новые игры, так и ремейки тайтлов, которые стали классикой.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060.

