Бесплатная неделя пройдёт с 25 ноября по 2 декабря.

Electronic Arts объявила, что Battlefield 6 получит бесплатную неделю. Ивент стартует 25 ноября и продлится до 2 декабря на всех платформах. Больше подробностей EA обещает раскрыть ближе к запуску акции.

Игрокам откроют игру не полностью, а только некоторый контент. Из карт будут доступны Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields. По режимам игроки смогут поиграть в "Захват", "Прорыв", "Командный бой", "Саботаж", а также один режим, который EA пока держит в секрете.

Прогресс, заработанный в этот период, по идее, должен переноситься в полную игру, но компания официально это пока не уточнила.

Параллельно Battlefield 6 движется дальше по сезонному плану. 18 ноября стартовала вторая часть первого сезона с новым боевым пропуском, дополнительной картой и свежим оружием.

Ранее мы рассказывали, что эксперты протестировали и выбрали пять лучших видеокарт для игры в Battlefield 6. Для получения стабильных 60 fps в нативном Full HD достаточно карты уровня GeForce RTX 5060.

Кроме того, на релизе в Battlefield 6 играли более 700 тысяч человек. Игра заняла 3-е место по популярности в Steam.

