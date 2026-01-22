Забудьте о размытой картинке на телевизоре: эксперт рассказал о 'золотом' правиле

Многие владельцы бюджетных моделей сталкиваются с так называемым эффектом "призрачных следов", который портит впечатление от фильмов и игр.

Если вы покупаете новый телевизор, вы, скорее всего, рассчитываете на четкую, насыщенную картинку "из коробки". Но многие владельцы бюджетных моделей обнаруживают неприятный побочный эффект: при динамичных сценах или темных кадрах вокруг объектов появляются нечёткие полосы и размытые следы, портящие впечатление от фильма или игры.

Причина этого – явление, известное как "VA smearing" (размытие VA). Такая проблема встречается в ЖК‑телевизорах с VA‑матрицей: из‑за особенностей перехода пикселей из черного в серый цвета они не успевают быстро менять яркость. В результате движущиеся объекты оставляют "призрачные следы", а картинка выглядит размыто, говорится в материале BGR.

Золотое правило перед покупкой

Чтобы избежать размытого качества изображения, авторы материала не советуют ориентироваться только на спецификации производителя вроде заявленного времени отклика "4ms". Эти цифры обычно показывают только скорость перехода серый → серый (GtG), но не отражают, как быстро экран справляется с контрастными переходами темно → светло.

Видео дня

Лучше ориентироваться на независимые тесты времени отклика: профессиональные обзоры с измерением движения помогут понять, оставляет ли панель следы за объектами.

Цена – еще один важный фактор. VA‑панели известны высоким контрастом – часто около 3000:1 по сравнению с 1000:1 у IPS. Но бюджетные модели часто достигают таких цифр за счет снижения скорости отклика пикселей.

Что делать, если экран размытый

Если ваш телевизор уже страдает от эффекта VA smearing, есть несколько действующих решений:

Включите режим "Overdrive" или аналогичные настройки ("Response Time", "TraceFree") в меню телевизора – они заставляют пиксели менять цвет быстрее и уменьшают эффект размытия.

или аналогичные настройки ("Response Time", "TraceFree") в меню телевизора – они заставляют пиксели менять цвет быстрее и уменьшают эффект размытия. При этом важно не переборщить : слишком агрессивный Overdrive может вызвать инверсное призрачеобразное изображение (яркие ореолы вокруг объектов).

: слишком агрессивный Overdrive может вызвать инверсное призрачеобразное изображение (яркие ореолы вокруг объектов). Для геймеров важно правильно сочетать частоту обновления экрана и режим Overdrive , особенно при использовании VRR (переменная частота обновления).

, особенно при использовании VRR (переменная частота обновления). Отключение лишней пост‑обработки и фильтров резкости также может помочь сделать картинку более четкой.

Ключ к четкой картинке прост: ориентируйтесь на реальные тесты и правильно настройте телевизор, чтобы динамичные сцены выглядели так, как задумано.

