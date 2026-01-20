Эксперты выбрали лучшие 77-дюймовые телевизоры на рынке: какие бренды в списке

Телевизоры с такой диагональю считаются "золотой серединой" между большим иммерсивным экраном и разумной ценой для домашнего кинотеатра.

Телевизоры с диагональю 77 дюймов считаются "золотой серединой" для фанатов домашнего кинотеатра: огромный экран, превосходное качество картинки и современные функции делают такие модели идеальными для фильмов, игр и спорта, при этом сохраняя свою практичность.

Портал SlashGear на основе тестов и отзывов владельцев выделил 5 лучших моделей 77-дюймовых телевизоров, которые заслуживают внимания в 2026 году – от премиальных OLED до хорошо сбалансированных вариантов.

1. LG 77-inch OLED G4

Телевизор, занявший первое место в рейтинге Consumer Reports, хвалят за отличную цветопередачу, глубокие черные оттенки и высокую яркость благодаря технологии Micro Lens Array (MLA).

Пользователи даже рекомендуют его вместо более новой модели G5. Во многом из-за более "зрелой" и стабильной платформы G4 и возможности сэкономить.

2. LG 77-inch OLED C5

Модель C5 расположилась на втором месте благодаря сочетанию качества изображения и доступной цены. OLED‑экран обеспечивает насыщенные цвета и глубокий черный цвет, а HDR‑контент выглядит ярко и реалистично.

Эта модель немного уступает топовым G4 и G5 по яркости и антибликовым свойствам, но остается одним из лучших вариантов для тех, кто ищет универсальный и недорогой 77‑дюймовый телевизор.

3. Samsung 77-inch OLED S95F

Samsung S95F впечатлил экспертов своей яркостью, контрастом и насыщенностью цветов. Встроенные интеллектуальные функции оптимизируют картинку и звук под фильмы и игры, а также автоматически переводят диалог фильма или сериала в режиме реального времени.

Единственный небольшой минус, отмеченный в отзывах, – это вопросы к конфиденциальности данных, но в остальном рейтинг впечатляет.

4. Samsung 77-inch OLED S90D

Хотя это не самая новая модель компании, она выдержала конкуренцию с топовыми новинками благодаря своей универсальности и функциональности. OLED‑экран с квантовыми точками обеспечивает реалистичные цвета и глубокий черный, а встроенные ИИ‑режимы делают просмотр фильмов и игр комфортным.

Отличный вариант для тех, кто хочет качественный телевизор премиум‑уровня, но без переплаты за новейшие технологии.

5. LG 77-inch OLED G5

Последнее место в пятерке занимает актуальный флагман LG: он выделяется благодаря фирменной технологии LG Display Primary RGB Tandem, которая значительно увеличивает яркость и насыщенность цветов по сравнению с предыдущими моделями. Это делает картинку особенно впечатляющей в HDR-контенте и фильмах.

Модель немного уступает G4 и C5 в восприятии звука, но по качеству картинку и функциональности входит в число лучших 77‑дюймовых OLED‑телевизоров на рынке.

