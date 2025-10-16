Монета войдет в серию American Innovation, посвященную знаковыми личностям и изобретениям.

Монетный двор США объявил о выпуске памятной монеты с изображением соучредителя Apple Стива Джобса. Монета номиналом в 1 доллар войдет в серию American Innovation, посвященную знаковыми личностям и изобретениям.

На реверсе монеты Джобс будет изображен молодым и в своей любимой одежде – черной водолазке, джинсах и кроссовках. Также над его головой выгравирована надпись "Создай что-нибудь прекрасное".

На фоне портрета Джобса изображен характерный пейзаж Северной Калифорнии – холмы, покрытые дубами. В заявлении Монетного двора отмечается, что именно эта среда служила одним из источников его вдохновения.

Монета поступит в продажу в 2026 году: одна штука обойдется в $13.25 (~550 грн), набор из четырех – $27.5 (1000 грн). Тираж будет ограничен.

Накануне Apple подтвердила разработку полностью "стеклянного айфона", о котором мечтал Стив Джобс. Речь про iPhone, который бы выглядел "как один лист стекла", без рамок вокруг экрана и выреза для фронтальных датчиков.

Ранее Марк Цукерберг раскритиковал Apple за паразитирование на наследии Стива Джобса. От поколения к поколению различия смартфонов минимальны, что может привести к снижению продаж, считает основатель Facebook.

