"Стив Джобс изобрёл iPhone, а теперь, спустя 20 лет, они просто почивают на лаврах".

Генеральный директор корпорации Meta Марк Цукерберг раскритиковал модель ведения бизнеса Apple.

На подкасте Джо Роган завёл разговор о своём переходе с iPhone на Android-смартфон, отметив, что Apple слишком привязывает пользователя к своей экосистеме. Цукерберг ответил, что iPhone - одно из величайших изобретений человечества, но после того, как умер Стив Джобс, Apple не выпустила ничего настолько же легендарного:

"Сейчас практически у каждого есть смартфон, что позволяет делать людям потрясающие вещи. Но у меня есть чувство, что со времён как Стив Джобс изобрёл iPhone, Apple больше не делала ничего стоящего. Они уже 20 лет просто сидят на нём."

Более того, Цукерберг считает, что со временем компания уже не сможет жить на одном iPhone. От поколения к поколению различия смартфонов минимальны, что может привести к снижению продаж, подытожил основатель Facebook: "Я думаю, что продажи могут упасть, потому что у каждого поколения всё меньше улучшений. Люди могут просто реже покупать новые модели."

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Цукерберг отметил, что основной доход Apple может приносить "выжимание" пользователей, как пример он взял 30% налог для разработчиков приложений и необходимость докупать важные аксессуары к смартфону отдельно от самого iPhone.

Конечно, у Apple были успешные проекты, те же Airpods, подметил Цукерберг, но вместе с ними они запретили другим компаниям производить продукты, которые могли бы работать с iPhone. По словам бизнесмена, на рынке есть много достойных конкурентов в сфере беспроводных наушников, но Apple просто запрещает своим пользователям использовать их, оправдываясь "протоколами безопасности".

Свои рассуждения Цукерберг закончил тем, что если бы Apple не вводила свои "случайные правила", то Meta зарабатывала бы в два раза больше.

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