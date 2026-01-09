Что делать с лишними HDMI‑портами: 5 полезных идей для ТВ и ПК

Эксперты рассказали о самых полезных и практичных способах, как извлечь максимум пользы из дополнительных HDMI-разъемов.

Порты и кабели HDMI есть практически на каждом современном телевизоре, мониторе и компьютере, однако в повседневной жизни большинство задействует лишь один из них. Остальные разъемы простаивают без дела, хотя на самом деле могут значительно расширить возможности техники.

Свободные HDMI-порты подходят не только для подключения приставок или второго экрана, но и для улучшения звука, стриминга и удобного управления несколькими устройствами одновременно. Эксперты BGR рассказали о самых полезных и практичных способах извлечь максимум из дополнительных HDMI-портов.

1. Подключите дополнительный экран

Один из самых простых способов использовать дополнительный HDMI-порт – подключить еще один дисплей. На ПК это позволит настроить двухмониторную конфигурацию для работы и развлечений, а на ноутбукеили телевизоре – дублировать экран на более крупную панель.

2. Улучшите аудиосистему

HDMI не только передает видео – он также поддерживает аудио. Если у вас есть свободный разъем HDMI ARC/eARC на телевизоре, можно подключить звуковую панель или внешние динамики для более глубокого звука, чем встроенные колонки.

3. Подключите карту захвата

Для стриминга или записи игр с консоли или внешнего устройства воспользуйтесь HDMI-картой захвата (например, Elgato HD60 X). Она соединяет игровую систему с ПК или телевизором, позволяя транслировать изображение и звук через стриминговое ПО.

4. Подключите стриминговую приставку

Если у вас старый телевизор без Smart-функций, свободный HDMI-порт станет отличным выходом для подключения стримингового устройства (например, Fire TV Stick или Roku), чтобы смотреть любимые сериалы и фильмы.

5. Добавьте HDMI-сплиттер или разветвитель

Когда все HDMI-порты заняты, можно установить сплиттер или разветвитель. Эти устройства расширяют количество возможных подключений: например, к одному порту можно подключить две приставки, консоли или мониторы с возможностью быстро менять активный вход.

Ранее эксперты дали четки йответ, снижает ли HDMI-разветвитель качество изображения вашего телевизора. Большинство разветвителей дублируют картинку без заметной потери качества видео и звука, но нужно учитывать пару моментов.

А если у вас старый HDMI-кабель, возможно, пора его заменить. Если вы хотите раскрыть весь потенциал вашей техники, будь то 4K-телевизор, игровая консоль или домашний кинотеатр, стоит заменить старый HDMI-кабель.

