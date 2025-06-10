Новый флагман Samsung – Galaxy S26 Ultra – может разочаровать своим аккумулятором и медленной зарядкой, пишет издание Sammy Fans. Компания собирается сохранить уже традиционный АКБ на 5000 мАч, который впервые появился в Galaxy S20 Ultra в 2020 году.
Как утверждает источник, Samsung еще не завершила разработку батареи для Galaxy S26 Ultra, но это точно не будет кремний-углеродные АКБ. Даже если компания рассмотрит возможность увеличения емкости аккумулятора, она не превысит отметку в 5400 мАч, что составит всего 8%.
Согласно последним данным, мощность зарядки также не изменится и составит 45 Вт, что существенно ниже современных стандартов. Пока хуже только Google и Apple, которые использовать адаптеры питания на 30-20 Вт соответственно.
В последние годы китайские производители агрессивно увеличивают емкость аккумуляторов своих гаджетов. На рынке появляются флагманы с АКБ 6500 и 7000 мАч. Добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи. Эта технология позволяет устанавливать особо емкие аккумуляторы в привычные по толщине корпуса.
Видимо, Samsung снова сделает ставку на оптимизацию автономности с помощью ИИ, что дает лишь ограниченный эффект. Это создает риск потери конкурентных преимуществ на рынке флагманов, особенно с учетом того, что пользователи все чаще ставят в приоритет именно время работы устройства без подзарядки.
Официальная презентация Galaxy S26 Ultra ожидается в начале 2025 года. В ранних утечках говорилось, что смартфон получит такую же камеру, что и прошлые поколения. А крупный апгрейд стоит ждать не раньше Galaxy S28.
Меж тем, если верить слухам, новые iPhone получат камеру 200 мегапикселей. Так что Apple наконец догонит Samsung по качеству объективов.