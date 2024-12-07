В таких очках выделиться из толпы будет сложно.

Samsung готовит свои очки дополненной реальности и у нас даже есть информация, как примерно они будут выглядеть.

Инсайдер Jukanlosreve сообщил, что аксессуар Samsung не будет похож на Apple Vision Pro. Вместо этого компания адаптирует технологии очков Ray-Ban Meta Smart Glasses (фото выше):

"Эксклюзив: первое устройство дополненной реальности от Samsung не будет оснащено дисплеем, как и очки Ray-Ban от Meta. Это связано с тем, что технология микросветодиодов еще несовершенна."

Samsung планирует развивать технологию микросветодиодов и представить первый продукт с их использованием уже в 2026 году, такой же стратегии придерживается и Meta, сообщает Jukanlosreve: "Samsung планирует выпустить свои AR-устройства второго или третьего поколения с микросветодиодами в 2026 году. Ожидается, что Meta также выпустит AR-устройства с микросветодиодами примерно в то же время."

Видео дня

Официальный анонс очков дополненной реальности от Samsung должен состояться 23 января на конференции, посвящённой Samsung Galaxy S25.

Ранее мы рассказывали, что Samsung готовит к релизу свою первую "трикладушку".

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