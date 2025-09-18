Через встроенный дисплей можно работать с ИИ, на лету переводить иностранную речь, а также "печатать".

Корпорация Meta на конференции Connect 2025 представила свои первые умные очки Ray-Ban Display со встроенным дисплеем. Для использования очков также предлагается браслет Neural Band.

Идея такая же, как у Google Glass в свое время – на смарт-очки проецируется изображение уведомлений, вроде СМС, переписок, а также картинок, видео и интерфейсов карт, однако фишка в том, что теперь там встроен ИИ-ассистент, динамики и 12 Мп камера с 3х зумом.

С ИИ можно разговаривать, через камеру показывать ему разные штуки и на лету переводить иностранную речь, а еще тут уникальная схема управления – на руку крепится специальный браслет, который отслеживает движения мышц руки. Таким образом, можно буквально рисовать пальцем в воздухе буквы и они будут набираться на виртуальной клавиатуре.

Показав два раза большой палец можно вызвать интерфейс ИИ, за которые отвечают нейросети на серверах Meta.

По автономности: время работы очков при активном использовании составляет 6 часов, а с комплектным зарядным чехлом – до 30 часов. Браслет Neural Band работает от аккумулятора до 18 часов.

Журналисты пишут, что Meta, кажется, нащупала the next big thing в носимой электронике, и что через пять лет у всех будут такие очки. Устройство будет стоить 799 долларов (≈66 700 рублей) и поступит в продажу 30 сентября, но купить новинку онлайн не получится.

В конкурентную гонку в сегменте умных очков уже включились Google, Apple, Samsung и другие компании. Новое поколение девайса, оснащенное ИИ и чат-ботами в стиле ChatGPT, как ожидается, сумеет заинтересовать потребителей так, как это не удалось сделать Google Glass.

Apple, как обычно, не спешит включаться в гонку. По слухам, конкуренты Ray-Ban Meta с поддержкой Apple Intelligence выйдут не раньше 2027 года.

