Motorola выпустила бюджетный смартфон с самой большой в сегменте батареей (фото)

У новинки дисплей 120 Гц и аккумулятор емкостью 7000 мАч, а просят за нее меньше 100 долларов.

Motorola представила новый бюджетный смартфон Moto G06 Power. Аппарат оснащается гигантской батареей на 7000 мАч: в компании говорят, что это самый емкий аккумулятор в данном сегменте.

Утверждается, что он может работать до 3 дней от одного заряда, а батарея сохранит до 80% емкости даже после 1000 циклов зарядки. Скорость подпитки не уточняется, но поддерживается мощность TurboPower до 33 Вт.

На передней части устройства расположен 6,88-дюймовый экран с матрицей IPS, разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Сзади находится основная камера на 50 Мп f/1.8, способная записывать видео в 1080p@30 FPS. Фронталка, встроенная в отверстие дисплея – на 5 Мп.

Основа аппарата – 8-ядерный чипсет MediaTek Helio G81-Ultra, работающим в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища, при этом поддерживаются карты памяти microSD. Другие особенности Moto G06 Power включают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, отделку из веганской кожи и водозащиту IP64.

Moto G06 Power работает под управлением Android 15 из коробки. Ценник – 90 долларов (~3700 грн).

УНИАН писал, что в индустрии смартфонов намечается новый виток борьбы за время автономной работы. Популярные Android-бренды готовят к выпуску устройства с емкостью аккумулятора 8000 мАч.

А создатели бенчмарка AnTuTu представили обновленные рейтинги самых оптимальных Android-смартфонов с точки зрения стоимости и мощности. Топ разделен на пять ценовых классов для удобства.

