Названы самые мощные Android-смартфоны на рынке – они будут актуальны много лет

Практически все обитатели топа-10 – флагманы на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Команда бенчмарка AnTuTu поделился рейтингом самых мощных смартфонов по итогам июня 2026 года. В списке есть только устройства, работающие на OC Android.

Первое место с результатом в 4,14 млн баллов занял iQOO 15 Ultra. Комбинация из топового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареи 7400 мАч и продвинутой системы охлаждения делают его самым производительным Android-смартфоном на момент составления рейтинга.

На втором месте находится RedMagic 11S Pro+, а замыкает тройку лидеров iQOO 15. Оба устройства набирают более 4 миллиона баллов в тестах AnTuTu. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max в аналогичных тестах набирает ~3 млн очков.

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В топ-10 доминируют флагманы на Snapdragon 8 Elite Gen 5 – они заняли десять из десяти позиций. В списке также можно увидеть vivo X300 Ultra, realme GT8 Pro, Honor Win, Oppo Find X9 Ultra, Honor Magic 8 Pro и Honor Magic 8. Единственный смартфон на чипсете от MediaTek – IQOO 15T на Dimensity 9500.

Кроме того, топ-10 составили среди среднебюджетных смартфонов, где все десять позиций заняли устройства на базе MediaTek. Первое место по производительности занял IQOO Z11, на втором месте находится Honor 600 Pro.

Первые смартфоны со Snapdragon 8 Gen 6 на борту, среди которых Xiaomi 18, начнут выходить в сентябре. Свежая линейка флагманских чипов Qualcomm получит обычную и Pro-версии – обе будут работать на 2-нм техпроцессе и ставиться в самые дорогие устройства.

Ранее эксперты выбрали лучший Android-смартфон 2026 года – и это не модель Samsung или Xiaomi. Устройство получило процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, огромный аккумулятор на 7300 мАч и тройную камеру на 50 Мп.

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