Новая функция Apple Watch предсказывает болезнь еще до появления симптомов

Волшебная опция стала доступна на часах с выходом watchOS 11.

В сети появляются отзывы о новой функции Apple Watch, которая предсказывает болезни до того, как наступят первые симптомы. Об этом пишет MacRumors.

Все благодаря приложению Vitals ("Основные показатели"), которое появилось с выходом watchOS 11. Часы собирают разные показатели здоровья во время сна, а приложение все это суммирует, анализирует и предупреждает пользователя, если обнаружены какие-либо отклонения от нормы.

Я начала пользоваться Vitals, когда оно только вышло в бета-версии, и с тех пор я болела примерно дважды. Оба раза приложение знало об этом за несколько дней до появления симптомов, причем в тот момент я не чувствовала себя плохо – один из пользователей Reddit.

О похожем опыте рассказали и другие владельцы Apple Watch. Так, автору поста под ником dalethomas81 они рассказали о повышенной температуре тела три ночи подряд. А на четвертую ночь пользователь ощутил явные симптомы простуды, хотя все это время чувствовал себя отлично.

При этом не все пользователи разделают восторгов. По крайней мере один владелец Apple Watch сообщил, что приложение не определило болезнь у него заранее. Вероятно, алгоритмы Apple все еще не на 100% стабильны и сильно зависят от особенностей организма конкретного человека.

Волшебная опция доступна на Series 6 и более новых моделях. Несмотря на признаки того, что Vitals выявляет заболевания до того, как у пользователей проявятся симптомы, Аpple говорит, что приложение не предназначено для диагностики или лечения каких-либо заболеваний.

Напомним, на сентябрьской презентации Apple представила юбилейные Watch Series 10 с, как она сама говорит, самым тонким корпусом, самым большим дисплеем и самой быстрой зарядкой в истории гаджета. Также обновили динамики, через которые теперь можно слушать музыку.

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