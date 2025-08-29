Как отметили аналитики, популярность Huawei обеспечили часы в ценовом диапазоне $100–$400.

Huawei впервые обошла Apple по объему продаж смарт-часов во всем мире. Об этом со ссылкой на отчет аналитического агентства Counterpoint Research сообщило издание GizmoChina.

Мировые поставки умных часов во втором квартале 2025 года выросли на 8% в годовом исчислении, прервав пятиквартальное снижение. Поставки Huawei подскочили на 52% в квартале, и оказались выше, чем у Apple.

Как отметили аналитики, популярность бренду обеспечили часы в ценовом диапазоне $100–$400. Ее устройства банально дешевле, чем даже самые простые Apple Watch, при этом их функционала большинству покупателей вполне хватает, и они не видят причин переплачивать за продукцию Apple.

Видео дня

Поставки Apple, напротив, упали на 3% во втором квартале, что стало уже седьмым подряд кварталом падения. При этом компания по-прежнему продолжает лидировать на рынке премиум-класса благодаря точным функциям мониторинга здоровья и лояльной базе iOS-пользователей.

Среди прочих брендов, поставки Xiaomi выросли на 38% благодаря бюджетным моделям. Samsung, как и Apple, также потеряла 3%. Эксперты ожидают, что по итогам 2025 года мировой рынок смарт-часов вырастет примерно на 3%. В первую очередь за счет Китая.

Этой осенью ожидается большое обновление Apple Watch. Базовая модель получит функцию мониторинга давления, модель Ultra вернется после двухлетнего летнего перерыва, а новое поколение Watch SE 3 станет еще дешевле.

Ранее на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch и AirPods. Хотя для использования смарт-часов и наушников их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: