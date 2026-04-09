Обошел iPhone и Samsung: назван бренд смартфонов с лучшим уровнем ремонтопригодности

Motorola неожиданно оказалась впереди главных лидеров рынка – Samsung и Apple – в одном из ключевых показателей качества смартфонов. Речь идет о ремонтопригодности устройств, которая становится все более важной для пользователей и регуляторов, пишет PhoneArena.

Согласно свежему отчету US PIRG, Motorola получила оценку B+, заняв первое место среди крупных брендов. За ней следует Google с оценкой C-. В то же время Samsung получила оценку D, а Apple iPhone получил оценку D- и оказался худшим участником рейтинга.

Исследование основано на новой европейской системе оценки ремонтопригодности EPREL, которая уделяет особое внимание тому, насколько легко разобрать устройство и заменить его компоненты. Именно этот критерий оказался проблемным для многих производителей.

Одной из причин низких оценок Samsung и Apple стало также участие обоих производителей в отраслевых объединениях, выступающих против законов о праве на ремонт. При этом выборка устройств Samsung в исследовании оказалась довольно узкой – в нее включили лишь пять моделей компании.

Эксперты отмечают, что такие рейтинги становятся все более значимыми: пользователи обращают внимание не только на характеристики и цену, но и на то, насколько легко и дешево будет отремонтировать смартфон в случае поломки.

Напомним, в июня 2025 года в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС устройства должны быть защищены от пыли и брызг, а запасные комплектующие для них должны поставляться в течение 7 лет после прекращения продаж.

Ранее эксперты составили подборку из пяти новых Android-смартфонов со съемными батареями. Разборная конструкция означает, что вы можете самостоятельно заменить аккумулятор и продлить срок службы гаджета.

Вас также могут заинтересовать новости: