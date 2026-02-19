Их немного, но они есть: 5 новых Android-смартфонов со съемными батареями

Разборная конструкция означает, что вы можете самостоятельно заменить аккумулятор и продлить срок службы гаджета.

В 2026 году практически все новые смартфоны выпускаются с герметичными корпусами и несъемными аккумуляторами – это делает замену батареи дорогой или вовсе невозможной без похода в сервисный центр.

Тем не менее все еще существует спрос на устройства, в которых можно самостоятельно заменить аккумулятор, продлить срок службы гаджета и сократить расходы на ремонт. Издание BGR собрало подборку топ-5 лучших телефонов со съемной батареей.

RugOne Xever 7 Pro

Мощный защищенный смартфон с большим 6.67" AMOLED-дисплеем, камерой 50 МП + тепловизор и съемным аккумулятором 5550 мАч. Аппарат рассчитан на экстремальные условия эксплуатации, включая работу в полевых условиях.

HMD Skyline 5G

Смартфон среднего класса с 6.55" 144 Гц pOLED-экраном, тройной камерой и съемной батареей на 4600 мАч. Производитель HMD позиционирует смартфон как устойчивый и легко ремонтируемый, с возможностью самостоятельной замены не только батареи, но и других модулей корпуса.

Fairphone 6

Устройство получило наивысший рейтинг ремонтопригодности по шкале iFixit – 10 баллов из 10. Благодаря задней крышке, которая держится не на клее, а на двух винтах аккумулятор достается и меняется за пару минут. Fairphone делают упор на этичность, экологичность и ремонтопригодность.

TCL ION X

Самый бюджетный вариант со съемным аккумулятором 3000 мАч, экраном 6 дюймов и базовой камерой. Отличный выбор как запасной гаджет или для тех, кому важна простота замены батареи без переплаты за флагманские функции.

Kyocera DuraForce PRO 3

Прочный смартфон для профессионалов и экстремальных условий – с защитой корпуса по армейскому стандарту, съемной батареей, усиленной рамой и высокой ударопрочностью. Это мощный, но более дорогой вариант для тех, кто работает на открытом воздухе.

Как УНИАН уже рассказывал, в Европе запретили смартфоны без съемного аккумулятора – это коснется и iPhone. Новые правила вступят в силу с 2027 года. Также все производители должны будут указывать информацию о емкости, долговечности и химическом составе аккумулятора.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении ноутбуков. Таким образом в будущем у пользователей не будет никаких трудностей с заменой аккумулятора в своих портативных компьютерах.

