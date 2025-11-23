Tech Expert шутит, что Apple не даёт делать так по умолчанию, чтобы не обвалить продажи Mac.

На Reddit появился любопытный эксперимент: владелец iPhone 17 Pro Max сумел взломать устройство и запустить на нём полноценную iPadOS, что позволило превратить смартфон в эдакий ПК. Эксплойт работает только на iOS 26.1, в 26.2 beta 1 Apple его уже закрыла.

Пользователь под ником Tech Expert подключил iPhone к внешнему монитору одним кабелем и открыл несколько окон в настольном режиме, интерфейс ведёт себя так же, как на iPad с полноценной многозадачностью.

Это стало возможным благодаря железу устройства: процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти спокойно справляются с iPadOS и её оконной системой.

Видео дня

Суть взлома в том, что система ошибочно определяет устройство как iPad и включает соответствующие режимы интерфейса. Автор эксперимента шутит, что Apple не даёт пользоваться этим режимом по умолчанию, чтобы не создавать конкуренцию Mac, хотя технических ограничений для его работы нет.

Интересно и то, что подобный сценарий давно реализован в Android, от Samsung DeX до разных десктоп режимов у других производителей, но массовым это так и не стало.

При этом Apple первой запустила на iPhone полноценные порты больших игр, ещё на iPhone 15 Pro можно было вывести на внешний монитор Resident Evil Village через обычный USB-C.

Ранее мы рассказывали, что новое обновление iOS вернуло одну из лучших функций первых Айфонов. Обновление iOS 26.1 доступно для моделей iPhone 11 и новее.

Вас также могут заинтересовать новости: