В Google Play нашли первые приложения для будущих очков дополненной реальности от Samsung

Samsung официально представит свою гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR 21 октября. Но в Google Play уже появились первые приложения с пометкой XR, предназначенные для новой платформы.
Как передаёт Android Headlines, это набор иммерсивных игр вроде симулятора американского футбола или исследователя астероидов. Похоже, гарнитура поступит в продажу с уже готовой библиотекой контента, что очень важно для успешного старта.
Проект Samsung реализуется в сотрудничестве с Google. Корейская компания отвечает за железо, а Google - за программную часть и интеграцию с Android.
Главным отличием гарнитуры станет тесная интеграция с искусственным интеллектом. Galaxy XR использует фирменные функции Galaxy AI и модели Google Gemini для распознавания окружающего пространства и управления жестами в реальном времени.
Samsung позиционирует устройство как часть общей экосистемы Galaxy для медиа и креатива в дополненной реальности.
Ранее мы рассказывали, что Samsung сворачивает линейку смартфонов Galaxy Edge. Главной причиной этому послужил провал S25 Edge, чьи продажи оказались ниже самых пессимистичных прогнозов.