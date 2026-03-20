Куда исчез разъем для наушников: причины, почему в новых смартфонах нет 3,5-мм джека

Это реальный прогресс или просто хитрый способ заставить нас тратить деньги на дорогие беспроводные наушники?

За последнее десятилетие производители смартфонов постепенно перестали включать 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Apple была одной из первых, кто сделал это в iPhone 7, где порт Lightning стал центральным разъемом как для зарядных кабелей, так и для проводных аудиоустройств. В то время это называли ненужным изменением дизайна.

Шло время, все больше производителей следовали этому примеру, и пользователи заявляли, что, убирая порт, компании подталкивают потребителей к покупке вкладышей и беспроводных наушников – ненужным расходам. Но тенденция сохранилась, и сегодня очень немногие смартфоны оснащены разъемом для наушников, пишет BGR.

Обычно упоминаемые причины, по которым производители смартфонов убрали разъемы для наушников, включают уменьшение толщины телефона, освобождение физического пространства внутри устройства для размещения более важных компонентов, устранение точки проникновения грязи и влаги, а также улучшение качества звука.

Последнее может быть субъективным, но переход на разъемы USB-C также означал переход на цифровое аудио, которое широко считается лучшим по качеству звука. Согласны вы или нет с переходом от 3,5-мм разъемов к USB-C, производители смартфонов в основном отказались от первых, заставив раздраженных потребителей адаптироваться.

USB-C помог сделать телефоны тоньше и освободил место

Когда смартфоны только обрели популярность, они обычно имели экран меньшего размера и сравнительно громоздкий корпус. В последующие годы производители отдавали приоритет производительности и форм-фактору. Это означало избавление от компонентов, которые мешали, одним из которых был разъем 3,5 мм.

Apple назвала эту причину для удаления разъема для наушников из iPhone 7. Хотя снаружи разъем выглядит маленьким, он глубокий и занимает место внутри телефона. Как только его убрали, производители смартфонов смогли установить аккумуляторы большего размера, лучшие динамики или больше датчиков.

В то время как размер других компонентов можно уменьшить, сделать меньше 3,5-мм разъем – задача непростая. По этой причине его нельзя было интегрировать в особо тонкие конструкции телефонов. Посудите сами: типичное гнездо для 3,5-мм аудиоразъема (та часть, что находится внутри телефона) обычно имеет глубину 6–7 мм, в то время как Apple iPhone Air имеет толщину 5,64 мм. Чтобы производители могли выпускать более тонкие телефоны, от разъема для наушников пришлось отказаться. Когда важен каждый миллиметр, отказ от стандарта, впервые разработанного в 1950-х годах, имел смысл для производителей смартфонов.

Bluetooth стал массовым

Когда производители начали убирать разъемы для наушников, они знали, что альтернативы проводным наушникам существуют. Подключение по Bluetooth уже стало массовым, и Bluetooth-аудиоустройства были доступны по разумным ценам.

Таким образом, для пользователей это не было бы такой уж большой потерей. Для тех, кто все же хотел использовать свои проводные наушники, производители выпустили адаптер с USB-C на 3,5-мм разъем для наушников. Apple до сих пор продает его за 9 евро (в пересчете с долларов). Доступны и более бюджетные варианты по цене от 6 евро.

Переход на беспроводные аудиоустройства принес широкий спектр преимуществ. Помимо таких функций, как сенсорное управление и шумоподавление, это освободило пользователей от необходимости иметь дело с проводами. У перехода с проводных на беспроводные наушники есть и недостатки. Например, беспроводные устройства обычно служат не так долго, как их проводные аналоги. Они требуют частой зарядки, что может быть неудобным, особенно если вы в пути.

В любом случае, разъемы для наушников уже не так распространены, как раньше. Среди крупных производителей смартфонов только Samsung и Motorola все еще предлагают телефоны с разъемом для наушников. И большинство из них – бюджетные модели, а не премиальные. К лучшему или к худшему, очевидно, что производители смартфонов в значительной степени отказались от разъема для наушников.

Ранее УНИАН сообщал, можно ли следить за человеком через камеру телефона.

Вас также могут заинтересовать новости: