Новый Xiaomi оснастят рекордной батареей 10 000 мАч и 7-дюймовым экраном

Судя по всему, Redmi K100 Pro станет новым эталоном автономности в смартфонах флагманского класса.

В сеть попали новые подробности о будущей флагманской серии Xiaomi Redmi K100, которая станет одним из самых амбициозных обновлений в истории линейки. Об этом пишет портал Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.

Согласно утечкам, одна из моделей, вероятно, Redmi K100 Pro, получит по-настоящему огромный дисплей – с диагональю 7 дюймов и разрешением 2К. Это будет один из самых крупных смартфонов на рынке: современные флагманы зачастую ограничиваются ~6,8–6,9 дюйма.

При этом главным акцентом новинки станет огромная батарея емкостью 10 000 мАч, что заметно выше большинства современных флагманов Xiaomi и даже некоторых планшетов. Для сравнения, Redmi K90 Pro поставляется с аккумулятором емкостью 7500 мАч, а модель Redmi Turbo 5 Max установила рекордную емкость АКБ в истории производителя, получив 9000 мАч.

Также среди характеристик смартфона упоминается встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка и защита от воды и пыли IP68/IP69.

В плане производительности ожидается флагманский чип нового поколения Qualcomm, а сама линейка будет позиционироваться как мощное решение для игр и мультимедиа. По предварительным данным, запуск серии Redmi K100 ожидается осенью 2026 года.

В конце апреля Xiaomi выпустила свой самый дешевый телефон 2026 года. Устройство получило огромный экран, емкий аккумулятор и большой объем памяти, при этом ее стоимость не превышает $100,

УНИАН рассказывал, что в ближайшие несколько лет смартфоны с батареей 10 000 мАч и больше станут обыденностью. Причем в первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

