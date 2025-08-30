Такой "поворот" для просмотра страниц в социальных сетях или даже для программирования.

Компания Lenovo готовит к показу на выставке IFA 2025 ноутбук с необычным названием Project Pivo. Устройство не имеет отношения к хмельному напитку, но выделяется своей конструкцией.

Первое изображение новинки опубликовал инсайдер Эван Бласс. На фото можно увидеть ноутбук, дисплей которого поворачивается вокруг своей оси, переходя из ландшафтного режима в портретный.

Дисплей отсоединяется от основного корпуса и фиксируется при помощи магнитного крепления, а питание и данные передаются через контактные площадки. Такой "поворот", вероятно, пригодится для чтения длинных текстов, программирования или просмотра мобильных версий сайтов.

Отмечается, что на рынке уже есть поворотные мониторы (Pivot-дисплеи), но интеграция такой функциональности в ноутбук открывает новое инженерное направление, которое может оказаться востребованным.

Помимо Project Pivo, на IFA ожидаются новые устройства Lenovo – в том числе портативная игровая консоль Legion Go 2 и линейка планшетов и смартфонов Lenovo/Motorola.

Как отмечает The Verge, Lenovo часто экспериментирует с форм-факторами ноутбуков: у компании было и устройство с "вырастающим" экраном, и частично прозрачный ноутбук. Тем не менее, создание такого концепта не означает, что Project Pivo непременно поступит в продажу.

IFA 2025, крупнейшая всемирно известная выставка электроники, пройдет в Берлине с 5 по 9 сентября. В этот же день Apple проведет осеннюю презентацию, на которой анонсирует смартфоны iPhone 17 и другие "яблочные" устройства.

