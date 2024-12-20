Ожидается, что его презентация состоится уже в начале января 2025 года, на выставке CES 2025.

Lenovo, представившая концепт ноутбука с раздвижным экраном в 2023 году, возможно, уже очень скоро выпустит его в продажу. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на инсайды и изображения Эвана Бласса.

По его информации, ThinkBook Plus 6-го поколения собираются представить уже в начале января 2025 года, на выставке CES. Если утечка подтвердится, ноутбук может стать одним из самых интересных продуктов будущего года.

Судя по фотографиям, ноутбук-слайдер ThinkBook Plus в сложенном режиме будет не сильно отличаться от классических современных ноутбуков. Однако если пользователю понадобится увеличенный экран, он сможет его получить за счет специальной конструкции лэптопа.

Видео дня

На изображениях показано, как можно использовать увеличенный дисплей для многозадачности: например, внизу просматривать видео на YouTube, а вверху заниматься работой с текстом или программированием.

Lenovo активно экспериментирует с разными форм-фактором. Ранее компания показывала концепт прозрачного ноутбука с двумя дисплеями. Также мы выдели ноутбук с дисплеем, который может разворачиваться.

Меж тем Apple планирует выпустить гаджет абсолютно необычного для себя формата – складной планшет. Инсайдеры описывает устройство как что-то похожее на "гигантский iPad, который раскладывается до размера двух iPad Pro, стоящих рядом".

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