Экран такого девайса может увеличиваться почти в два раза, сохраняя при этом свои габариты в сложенном состоянии.

Мы уже видели прототипы гаджетов с выдвигающимся вверх дисплеем, но на этот раз идея выглядит гораздо практичней для потребителей. В новом патенте Lenovo представлен концепт ноутбука с дисплеем, который растягивается не вертикально, а в ширину.

Потенциально такая конструкция позволит расширить рабочее пространство. На длинном экране удобнее одновременно запускать несколько приложений. Кроме того, он может отлично подойти для игр, сообщает Android Headlines.

На выходе пользователи получают компактный транспортабельный ноутбук с огромным экраном, который при этом сохраняет свои габариты в сложенном состоянии.

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Впрочем, пока сложно наверняка сказать, когда мы увидим подобные ноутбуки на рынке. Как показывает практика, от регистрации патента до запуска полноценного производства может пройти приличное время.

Тем не менее, в последнее время все крупные технокомпании работают над созданием устройств со складными дисплеями с целью сделать их более мультизадачными. Сейчас для этого идеально подходят 2 технологии: экраны-рулоны в ноутбуках и мониторах и AR/VR гарнитуры, позволяющие расширить рабочее пространство куда выше.

Напомним, в начале февраля 2024 состоялся выход Apple Vision Pro – гарнитуры смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. В компании верят, что со временем этот девайс заменит и смартфон, и ПК.

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