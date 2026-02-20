Раздражает, что телефон долго заряжается? Проверьте, не делаете ли вы эти 3 ошибки

Соблюдение этих простых привычек позволит телефону заряжаться быстрее и прослужить дольше.

Если ваш смартфон или планшет заряжается медленно, вероятно вы делаете это неправильно. Эксперты MakeUseOf советуют обратить внимание на три простые привычки, которые помогут ускорить зарядку и продлить срок службы батареи.

Правильно подобранный кабель и адаптер имеют решающее значение

Первой и, пожалуй, самой распространенной ошибкой является использование адаптера питания, который не выдает достаточную мощность для быстрой зарядки. Даже если ваше устройство поддерживает, например, 45–60 Вт или больше, некачественный или слабый блок питания будет ограничивать мощность, и смартфон все равно будет заряжаться медленно.

В таких случаях стоит использовать адаптер с поддержкой нужных стандартов, например USB‑Power Delivery (PD). При этом адаптер с более высокой мощностью не навредит устройству – телефон сам возьмет только ту мощность, которую он способен принять.

Кабель играет не меньшую роль, чем адаптер. Дешевые или старые провода могут ограничивать передачу энергии, замедляя процесс. Чтобы зарядка работала максимально быстро, выбирайте кабели с поддержкой USB‑PD или Qualcomm Quick Charge и обратите внимание на их параметры тока и длину – короткие, качественные провода обычно обеспечивают более эффективную передачу энергии.

Обратите внимание, насколько сильно нагревается ваш телефон

Даже при правильных адаптере и кабеле скорость зарядки может снижаться, если телефон нагревается во время процесса. Перегрев – один из факторов, из‑за которых система управления питанием автоматически уменьшает мощность, чтобы защитить батарею.

Чаще всего зарядка замедляется, если устройство находится под прямыми солнечными лучами, в жарком помещении или в плотном чехле. Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют ставить смартфон на зарядку в прохладное, затененное место, снимать плотный чехол и по возможности не пользоваться им во время зарядки.

Зарядка от розетки является самым безопасным вариантом

Хотя беспроводная зарядка удобна, она обычно работает медленнее, чем проводная, и может нагревать устройство. Подобные ограничения есть и у зарядки через ноутбук или USB-порт автомобиля – они приоритетно распределяют энергию и не способны быстро восполнить батарею.

Для надежной и быстрой зарядки лучше подключать телефон напрямую к розетке. Такой способ обеспечивает стабильную мощность, поддерживает протоколы быстрой зарядки и помогает батарее оставаться в хорошем состоянии на долгие годы.

