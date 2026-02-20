Идеальный 'бюджетник': названы четыре лучших смартфонов прямо сейчас до 8000 грн

Все чаще в бюджетных моделях можно найти AMOLED-панель, емкую батарею, приличные камеры и современное ПО.

В 2026 году рынок доступных смартфонов продолжает активно развиваться: даже модели до 150-200 долларов предлагают большой дисплей, емкую батарею, приличные камеры и современное ПО.

Журналисты GSMArena рассказали о четырех смартфонах, которые идеально подойдут для повседневного использования и обойдутся при этом не дороже 200 долларов (~8000 грн). В рейтинг вошли устройства от Samsung, Xiaomi и Motorola.

Samsung Galaxy A17

Если вы хотите получить максимум функций за свои деньги, Galaxy A17 5G – оптимальный выбор в сегменте начального уровня. Он предлагает качественный OLED-дисплей, длительное время автономной работы, неплохую основную камеру и поддержку 5G, хотя версия с 4 ГБ ОЗУ может иногда "тормозить".

Также Galaxy A17 4G, как и другие смартфоны Samsung, может похвастаться 6-летней поддержкой. Из коробки девайс работает на Android 15 (One UI 7.0) и будет обновляться вплоть до 2031 года.

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 5G выделяется ярким 120 Гц OLED-дисплеем и мощным стереодинамиком, что делает его оптимальным для просмотра видео и прослушивания музыки. Также эксперты хвалят время автономной работы и скорость зарядки. Из прочих наворотов можно выделить аудиоразъем 3,5 мм и слот для карты microSD.

Основной минус – невысокая производительность и камера, которая хоть и предлагает множество вариантов снимков, не обеспечивает должного качества.

Poco C85

Недорогой смартфон с привлекательным дизайном, шустрым 120 Гц дисплеем и мощной батареей. Он защищен от брызг, но лишен стереодинамиков и поддержки HDR-видео, а камера оставляет желать лучшего.

Тем не менее, при цене около $150 (~6000 грн) за версию 256+8 ГБ это предложение остается одним из самых выгодных в бюджетном сегменте.

Motorola Moto G15 Power

Moto G15 Power рассчитан на тех, кто ценит автономность и быструю зарядку. Он оснащен большим ЖК-экраном 1080p, неплохой основной камерой и большой батареей на 6000 мАч с поддержкой 30 Вт зарядки.

Смартфон работает на чистом Android 15, поддерживает NFC, microSD, имеет аудиоразъем 3.5мм и мощные стереодинамики. Процессор не впечатляет, но для повседневных задач его хватает.

Если верить утечкам, Apple уже в начале марта выпустит iPhone 17e. Бюджетный телефон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

В свою очередь Samsung подтвердила, что 25 февраля анонсирует новую флагманскую серию Galaxy S26, Характеристики, цены и дизайн устройств уже просочились в сеть.

