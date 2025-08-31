Меньше за минуту игры в Fortnite можно заметить несколько очень серьёзных статтеров.

Google недавно анонсировал свои новые флагманы Pixel 10, но первые тесты показали, что смартфоны вряд ли подойдут тем, кто любит мобильный гейминг.

Виной тому свежий чип Tensor G5, который, как выяснилось, не получил аппаратного ускорения рейтрейсинга, а теперь ещё и провалился в реальном тесте на Fortnite.

Техноблогер TechDroider выложил 44-секундный геймплей с Pixel 10 Pro XL, и зрелище оказалось печальным - частые фризы, резкие падения FPS и задержки на миллисекунды. Для обычного пользователя это может быть просто раздражающим, но в соревновательном шутере такие просадки фактически делают игру неиграбельной.

Особенно удивляет, что Tensor G5 создан на базе 3-нанометрового техпроцесса TSMC третьего поколения, что должно было дать чипу хорошую энергоэффективность. У Pixel 10 Pro XL даже есть система охлаждения с испарительной камерой, но и это не спасло ситуацию.

Причина может крыться не только в самом железе. GPU в Tensor G5 требует регулярных обновлений драйверов, и без них он работает хуже, чем мог бы. Ранее это уже подтверждалось бенчмарком Geekbench 6, где производительность графики G5 оказалась ниже, чем у Tensor G4.

Ранее эксперты по фото рассказали, насколько крутая камера у Google Pixel 10. Новинка обошла iPhone 16 Pro Max, но уступила топовым камерофонам Vivo, Oppo и Huawei.

Вас также могут заинтересовать новости: