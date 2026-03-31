Стало известно, как будет выглядеть новый флагманский смартфон Pixel 11 (фото)

Устройство сохранит концепцию прошлых поколений, но получит заметно уменьшенные рамки вокруг экрана и полностью чёрный блок камер.

Издание Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks опубликовало первые качественные рендеры Pixel 11 – следующего флагманского смартфона Google.

Устройство сохранит общую концепцию прошлых поколений, но получит заметно уменьшенные рамки вокруг 6,3-дюймового экрана и полностью черный блок камер – без подстройки под цвет корпуса.

Согласно утечке, габариты Pixel 11 останутся близкими к Pixel 10 – 152,8 × 72 × 8,5 мм. При этом новинка станет немного тоньше прошлогодней модели. Разница составляет всего 0,1 мм. Фактически это возвращение к толщине Pixel 9.

Видео дня

Внутри Pixel 11 оснастят новым 7-ядерным процессором Tensor G6, а от модемов Samsung откажутся в пользу решения от MediaTek. Релиз устройства традиционно ожидается в августе, стартовый ценник останется на уровне 800 долларов.

На рендерах смартфон представлен в цвете "Indigo", но будут и другие опции, отмечает Android Headlines.

Камера смартфона Pixel 10a показала довольно скромные результаты в тестах DxOMark. По данным лаборатории, устройство набрало 134 балла и заняло лишь 75 место в мировом рейтинге камерофонов, уступив как более старому Pixel 8a, так и iPhone 15.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

Вас также могут заинтересовать новости: