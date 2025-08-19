Следующая флагманская модель компании получит "совершенно черный корпус", 165-герцевый экран и батарейку 7000 мАч.

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новой утечкой о OnePlus 15 – ожидается, что компания пропустит OnePlus 14 и сразу выпустит "пятнадцатую модель". Пропуск 14-й модели связан с суевериями вокруг цифры 4 в азиатских странах.

Главной особенностью новинки станет OLED-панель с кадровой частотой 165 Гц – впервые для бренда. Очевидно, такой смартфон будет лучше подходить для игр и в паре с чипсетом Snapdragon 8 Elite 2 обеспечит комфортную игру с максимальной кадровой частотой.

Другая особенность OnePlus 15 – новый цвет Moon Rock Black ("Черный лунный камень") с высоким коэффициентом поглощения света. По словам источника, это будет "самый черный из всех черных корпусов, которые сейчас есть у смартфонов". Также сообщается о доработках в фирменном магнитном защитном чехле, который получит улучшенную текстуру.

Среди других характеристик смартфона: ранее было подтверждено, что в OnePlus 15 будет установлен аккумулятор 7000 мАч с проводной 100-ваттной зарядкой и беспроводной 50-ваттной. В основной камере будет три сенсора, все 50-мегапиксельные (один из них обеспечит съемку с 3-х оптическим зумом).

Как обычно, флагман OnePlus сначала дебютирует в Китае, а затем, спустя пару месяцев, выйдет на глобальном рынке. Например, OnePlus 13 был представлен в конце октября 2024 года, а мировые продажи начались в январе 2025.

Ранее появилась информация, что OnePlus запретит перепрошивать свои смартфоны, купленные в Китае. Ранее возможность разблокировать загрузчик убрали Samsung и Xiaomi.

В прошлом месяца OnePlus представила два новых смартфона с хорошим соотношением "цена-качество". Это субфлагман Nord 5 на чипе Snapdragon 8-й серии и упрощенный Nord CE5 с рекордным аккумулятором.

