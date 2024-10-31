OnePlus 13 стал первым флагман на Snapdragon 8 Elite с 24 ГБ оперативки, а его экраном можно пользоваться в перчатках.

Китайская компания OnePlus представила свой первый смартфон на топовом процессоре Snapdragon 8 Elite. Модель получила наиболее передовые решения в индустрии и на сегодня является самым мощным смартфоном не только среди Android, но и в принципе, передает Phone Arena.

Смартфон вышел с 6,82-дюймовым BOE 8T LTPO-экраном, разрешением 2K+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4 500 нит. Дисплей первым в мире получил оценку А++ в рейтинге DisplayMate. Им можно пользоваться в перчатках и даже если он намок.

Официальный результат теста OnePlus 13 в бенчмарке AnTuTu – 3,18 млн. баллов. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite в Xiaomi 15 набирает 3,091 млн. баллов в тех же бенчмарках. Таких результатов удалось достичь, в том числе благодаря 24 ГБ оперативки формата LPDDR5X.

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Камера от Hasselblad состоит из трех объективов. Она имеет базовый сенсор Sony LYT-808 разрешением 50 мегапикселей, зум-объектив на 50 мегапикселя и широкоугольный объектив разрешением 50 мегапикселей. Фронтальный датчик 32-мегапиксельный.

По данным OnePlus, аппарат работает два дня в автономном режиме, и это рекорд среди флагманов нового поколения. Питанием смартфона управляет сопроцессор SUPERVOOC S: на полную подпитку уходит 35 минут. Батарея поддерживает зарядку при температуре -20°C.

Телефон поддерживает Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Gen1, предусмотрена защита от попадания влаги и пыли по стандартам IP68 и IP69. Разблокировка происходит при помощи ультразвукового сканера пальца. Модель выходит с оболочкой OxygenOS 15 на базе Android 15 с функциями ИИ.

В Китае цена OnePlus 13 варьируется от 4499 юаней (~27 000 грн) за версию 12 + 256 ГБ до 5999 юаней (~34 000 грн) за версию на 24 ГБ + 1 ТБ. Смартфон пока представлен только в Китае, глобальная премьера ожидается в январе 2025-го.

Парад новинок на 8 Elite продолжается. Ранее свои топовые флагманы нового поколения представили Xiaomi, iQOO и Honor. Все они отличаются выросшей до 6000+ мАч батареей и супербыстрой зарядкой.

Что касается серии Samsung Galaxy S25, то их представят лишь в начале 2025 года. По слухам, S25 Ultra получит обновленный с 12 до 50 Мп сверхширик, а "сердцем" всех трех моделей должен стать Snapdragon 8 Elite. То есть в этот раз Samsung не станет выпускать версии с процессором Exynos.

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