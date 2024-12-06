Перечислены самые недооцененные смартфоны 2024 года – их почти все пропустили

Среди них модели от Huawei, Nothing и других производителей.

Смартфонную индустрию все чаще обвиняют в осторожности: Apple, Samsung и другие ключевые игроки на рынке уже давно не представляют революционные изменения. Но время от времени все-таки появляются аппараты, которые способны удивить.

Журналисты Yahoo Tech рассказали о 6 самых интересных телефонов, которые вы могли пропустить в 2024 году.

Huawei Mate XT Ultimate

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Этим летом китайский техногигант представил первый в мире складывающий втрое смартфон, вывев складные технологии на совершенно новый уровень.

Это устройство легко трансформируется между тремя режимами: компактный 6,4-дюймовый телефон для использования одной рукой, 7,9-дюймовый мини-планшет для многозадачности и 10,2-дюймовый полноценный планшет для просмотра фильмов или гейминга. Это как иметь три устройства в кармане, адаптируясь ко всему "на ходу".

Honor Magic V3

Этот складной смартфон не бьет рекорды производительности, зато он является самой тонкой моделью на рынке – 9,2 мм в сложенном состоянии. Это чуть больше, чем у iPhone 16 Pro Max (8,3 мм) и Galaxy S24 Ultra (8,6 мм).

Однако настоящая магия заключается в его "живучести". Аккумулятор 5150 мАч может проработать на одной зарядки в течение двух полных дней, что практически неслыханно для складных устройств.

OPPO Find X7 Ultra

Мобильная фотография прошла долгий путь, но OPPO в этом году сделала шаг вперед с X7 Ultra. Этот смартфон снащен не одним, а двумя перископическими телеобъективами, предлагая невероятный диапазон фокусных расстояний от 14 мм до 270 мм.

Независимо от того, снимаете ли вы обширные пейзажи или приближаете детали на расстоянии, X7 Ultra справится с этой задачей, предлагая универсальность, которую редко встретишь в любом другом смартфоне.

Huawei Pura 70 Ultra

Новый флагман Huawei обладает необычной особенностью для смартфонов: выдвижной основной камерой. Используя эту технологию, компания смогла разместить большой 1-дюймовый сенсор в небольшом пространстве. Это позволяет "ловить" больше света, что приводит к более четким снимкам, особенно в условиях низкой освещенности.

"Huawei Pura 70 Ultra – это мастер-класс по стиранию границ между смартфонами и профессиональными камерами", говорится в статье.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) выделяется на фоне конкурентов, но ровно настолько, чтобы не казаться слишком странным. Его прозрачный задник позволяет заглянуть во внутренности смартфона, и это просто выглядит освежающее по сравнению с обычными глянцевыми пластинами, которые установлены сейчас везде.

Но дело не только во внешности. "Ничего-смартфон" работает на чипсете Dimensity 7200 Pro и оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, которая превосходит его цену. Это доказательство того, что хороший дизайн и производительность не обязательно должны стоить целое состояние.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition

А затем есть Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, который отличается от базовой модели уникальным светящимся в темноте дизайном. Кроме того, то же самое происходит и с упаковкой.

Что делает Community Edition еще более особенным, так это то, как он был создан. Над дизайном телефона работали специалисты Nothing совместно с фанатами, которые прислали около 1000 вариантов внешнего вида девайса. От его дизайна до упаковки и маркетинга, Community Edition является продуктом коллективного творчества.

Вся первая десятка самых продаваемых смартфонов в мире состоит из iPhone и Samsung Galaxy, если не считать одного Xiaomi Redmi. На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, а самый покупаемый Android-смартфон– Galaxy A15 4G.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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