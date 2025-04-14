Впервые с начала пандемии Apple вышла в мировые лидеры по продажам смартфонов.

По данным Counterpoint Research, Apple в первом квартале 2025 года продала смартфонов больше, чем Samsung. Американская компания впервые с начала пандемии вышла в мировые лидеры по продажам мобильных устройств.

Аналитики подсчитали, что доля Apple составила 19%, тогда как Samsung заняла второе место с 18%. Такой результат связан с успешным запуском iPhone 16e и высоким спросом на бюджетный айфон в Японии и Индии.

Xiaomi сохранил третью позицию с долей 14%, продолжив рост продаж третий квартал подряд. Китайский бренд особенно хорошо себя чувствует в ценовом диапазоне ~200 долларов, пишет Counterpoint Research. Vivo и OPPO заняли по 8% мобильного рынка, не продемонстрировав изменений по сравнению с предыдущими годами.

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Примечательно, что наибольший прирост зафиксирован у категории "другие производители" – их совокупная доля достигла 33%, что свидетельствует о росте интереса к менее известным и региональным брендам.

Вместе с тем анализ Counterpoint показал, что мировой рынок смартфонов увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но аналитики ожидают снижения по итогам 2025 года. На фоне новых пошлин Трампа и усиления торговых споров прогнозируется снижение спроса и рост инфляционных рисков.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 17 будет представлена в сентябре – уже подтвержден новый дизайн и полностью новая модель. Тогда же выйдет iOS 19, которая станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7.

У Samsung на 2025 год запланирован выход супертонкого Galaxy S25 Edge, который будет конкурировать с iPhone 17 Air. Также компания подтвердила, что выпустит свой первый смартфон с тройным экраном.

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