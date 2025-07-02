Анастасия также призналась, когда актрисе впервые стало плохо.

Дочь известной украинской актрисы Татьяны Шелиги, которая сейчас находится в тяжелом состоянии, рассказала подробности ее самочувствия.

Анастасия Савицкая-Шелига отметила, что ухудшение здоровья у ее звездной матери произошло на Пасху.

"Она взяла свой стульчик, на котором всегда передыхала, преодолевая расстояния, и пошла потихоньку в храм. К ней подошел священник, они разговаривали. Она потом мне рассказывала - благословил ее, окропил священной водой. Позже в тот день мы у нее встретились - всегда приходим с дочками на праздник. Когда пошли домой, у нее начались ужасные боли в спине - именно в той области, где несколько лет назад была проведена операция. Она плакала, кричала... Через какие-то дни ее подруги принесли ходунки с колесами, она немного с этой помощью передвигалась. Но со временем все становилось хуже. Она уже могла только сидеть, начали очень отекать ноги. Какое-то время уже совсем не поднималась", - рассказала женщина в комментарии для OBOZ.UA.

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Дочь актрисы также подчеркнула, что пока не нуждается ни в какой помощи и написала об этой новости в соцсетях для того, чтобы друзья 76-летней Татьяны Леонардовны понимали, почему она не берет трубку.

"Она в таком состоянии, что не имеет возможности ответить на телефонные звонки, не читает сообщений, не отвечает. Иногда звонки ее будят, а она не понимает, что происходит. Состояние у нее очень непростое. Она почти все время в бреду", - добавила Анастасия.

К слову, Татьяна Шелига является заслуженной артисткой Украины. Самые известные ее киноработы - это сериал "Коли ми вдома", "Киевский торт", "Пока станица спит" и многие другие.

Напомним, ранее звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян пожаловался на проблемы со здоровьем.

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