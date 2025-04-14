Если утечки верны, это станет первым крупным обновлением модуля камеры со времен iPhone 11 Pro.

Инсайдер Majin Bu выложил в интернет фотографии, на которых, как утверждается, показаны прозрачные чехлы для будущих смартфонов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air, раскрывающие ключевые изменения в дизайне.

Предполагается, что Apple выпустит iPhone 17 Pro c обновленным блоком камер. Он прямоугольный, с привычным расположением объективов, но с перенесенными на правый край датчиком LiDAR и вспышкой.

Самый топовый 17 Pro Max должен получить аналогичный дизайн, тогда как младший iPhone 17 будет выглядеть как 16-й, если верить слухам.

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iPhone 17 Air будет отличаться от других новых смартфонов Apple горизонтальным блоком камер в духе Google Pixel. Утечки говорят, что аппарат получит рекордно тонкий корпус 5,5 мм и придет на смену Plus-версии.

Если в планах Apple ничего не изменится, с большей долей вероятности именно так будут выглядеть новые Айфоны:

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. В частности, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится "фронталка", а "прошки" станут первыми Айфонами с тремя камерами на 48 Мп.

Ранее журналист Марк Гурман рассказал, что iPhone 17 Air мог стать первым в мире смартфоном без портов. Но Apple решила отказаться от этой затеи из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

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