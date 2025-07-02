Задержка с поставками критического вооружения от США только побудит Россию к еще большему террору против Украины.

В связи с остановкой поставок ключевых видов оружия из США, Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало к себе временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля.

Как сообщает пресс-служба МИД, встречу с Гинкелем провела заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца. Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации со стороны РФ агрессии и террора против Украины.

В сообщении отмечается, что Беца выразила благодарность США за оказанную поддержку и подчеркнула критическую важность продолжения поставок уже выделенных оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

Видео дня

"Любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира", - раскрыли подробности разговора в пресс-службе.

Также заместитель министра напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и атаки на поле боя.

"Украина поддерживает усилия США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, Беца и Гинкель обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать поиску взаимовыгодных решений для усиления обороноспособности Украины и увеличения давления на Россию для продвижения мирных усилий.

Остановка поставок оружия Украине

По данным издания The Wall Street Journal, США прекратили поставки Украине перехватчиков для противовоздушной обороны (ПВО) и другого оружия, и вместо этого используют их для пополнения запасов Пентагона.

В частности, решение о прекращении поставок оружия, предназначенного Украине, отражает ослабление приверженности Белого дома оказанию помощи Киеву в его защите от российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: