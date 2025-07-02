Один из украинских чиновников отметил, что сейчас проверяют, что происходит с американскими поставками вооружения.

Новость о приостановке поставок боеприпасов Украине Соединенными Штатами Америки, похоже, застала украинских чиновников врасплох. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что когда журналисты попросили украинских чиновников прокомментировать информацию о приостановке поставок американского вооружения, "они промолчали или отказались отвечать, и, похоже, новости застали их врасплох".

"Сейчас мы проверяем у американцев, что на самом деле происходит", - цитирует издание высокопоставленного украинского чиновника, который не захотел себя называть "из-за деликатности темы".

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The Washington Post подчеркнуло, что американские чиновники не уточнили, поставки какого именно оружия останавливают, но "в новостях указывалось, что это могут быть системы противовоздушной обороны", которые были выделены Украине администрацией предыдущего президента Джо Байдена.

Приостановление поставок американского оружия Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США остановили поставки ключевого оружия Украине. Издание The Wall Street Journal сообщило, что решение о прекращении поставок оружия, предназначенного для Украины, отражает ослабление приверженности Белого дома оказанию помощи Киеву в его защите от РФ. Вместо этого представители администрации США подчеркнули необходимость больше сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и, что более актуально, на военных потребностях на Ближнем Востоке.

МИД Украины вызвало временного поверенного США Джона Гинкеля из-за задержки поставок оружия. Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца в разговоре с ним подчеркнула критическую важность продолжения поставок уже выделенных оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины. Также чиновница напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и атаки на поле боя.

Между тем советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил сомнение в том, что США могут отказаться поставлять Украине средства для защиты гражданского населения от российских массированных атак ракетами и дронами. Он заверил, что "поставки продолжаются", мол, "это выглядело бы антигуманно - перестать поставлять противоракеты, особенно для систем Patriot, которые совершенно явно масштабно защищают гражданское население в Украине".

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