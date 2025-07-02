Следующие драйвера станут последними.

NVIDIA подтвердила, что следующий крупный апдейт драйверов станет последним для ряда старых видеокарт.

Обновление драйверов с номером 580 завершит поддержку архитектур Maxwell (GeForce GTX 700/900), Pascal (GTX 1000) и Volta (TITAN V). Видеокарты этих поколений больше не будут получать свежие обновления.

Как отмечает VideoCardz, драйверные ветки у NVIDIA общие для UNIX и Windows, так что прекращение поддержки затронет обе платформы.

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Важно, что видеокарты на архитектуре Turing, включая популярную GeForce GTX 16-й серии, продолжат получать драйверы и после перехода на новую ветку драйверов.

NVIDIA пока не называет точных сроков выхода драйвера 580. Те же VideoCardz говорят, что до этого события остаётся ещё как минумум несколько месяцев.

Ранее мы рассказывали, что вышла самая дешевая видеокарта Nvidia нового поколения, но обзоров все еще нет. Новинка выступает примерно на уровне GeForce RTX 3060 и Radeon RX 7600.

Кроме того, недавно надёжный инсайдер раскрыл характеристики неанонсированной RTX 5070 Super. Среди самого интересного - GPU получит 18 ГБ видеопамяти GDDR7. Видеокарту должны представить зимой 2026 года.

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