Европа сталкивается с новой реальностью: погодные катастрофы становятся всё более частыми и разрушительными.

Европу захлестнули климатические аномалии. На побережье Португалии отдыхающие стали свидетелями редкого явления — "рулонных облаков". Как пишет Mirror, эти атмосферные образования появляются при разнице температур между морем и воздухом, обычно на рассвете или закате. Климaтолог Мариу Маркиш объяснил, что из-за жары морской бриз не может проникнуть вглубь суши и закручивается в плотный горизонтальный вал.

Тем временем в Португалии зафиксированы экстремальные температуры до +43 °C, в семи регионах введён красный уровень погодной опасности. Подобная жара охватила и другие страны: Испанию, Италию, Францию, Германию и Великобританию. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что "аномальная жара больше не исключение, а новая норма" и призвал к срочным мерам против климатического кризиса.

Тем временем в Италии сильный ливень привёл к трагедии в городе Бардонеккья. Поток воды и грязи унёс жизнь пожилого мужчины. Местные власти охарактеризовали произошедшее как "водяную бомбу". В общей сложности в 21 городе Италии введён максимальный уровень тревоги.

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Во Франции также свирепствует жара. В Париже открыли охлаждающие пункты и усилили помощь пожилым и бездомным. На юге страны вспыхнули крупные лесные пожары: огонь уничтожил около 400 гектаров леса. Для тушения были привлечены более 300 пожарных и спецтехника.

В Турции лесные пожары достигли критического масштаба: эвакуированы более 50 тысяч человек, временно закрыт аэропорт в Измире. Над охваченной огнём местностью работают самолёты и вертолёты, сбрасывая воду. На земле задействованы сотни спасателей.

Сильная жара идет в Украину - что известно

Синоптик игорь Кибальчич прогнозирует, что уже до конца недели столбики термометров в Украине подскочат до +32°...+37°, а местами и до +39°.

По его данным, среднесуточная температура окажется на 5-8 градусов выше нормы.

5-6 числа жара немного ослабнет, но уже с 7 по 10 июля новая волна жары из стран Балканского полуострова накроет большую часть Украины.

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