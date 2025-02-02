Согласно утечке, устройство может быть выпущено уже в третьем квартале 2025 года.

На зимнем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2025 вместе с новыми флагманами Galaxy S25 компания затизерила свою первую "трикладушку", трижды складываемый смартфон.

Теперь в сети появились новые подробности о предстоящей новинке, пишет издание Gizmochina. Ожидается, что устройство будет выпущено уже в третьем квартале 2025 года и присоединится к другим складным моделям Samsung, а именно Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, а также более доступному Galaxy Z Flip7 FE.

По имеющимся данным, смартфон выйдет как Samsung Galaxy G Fold и будет комплектоваться 9,96-дюймовым экраном – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6. В сложенном состоянии размер устройства будет как у обычного 6,54-дюймого смартфона.

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К слову, Samsung уже опередила Huawei. В прошлом году Huawei первой в мире выпустила трижды складной Mate XT. Однако в отличие от китайской "трикладушки", которая складывается как гармошка, Samsung будет использовать G-механизм, при котором обе стороны дисплея сворачиваться внутрь, как у прототипа Flex G.

Также сообщается, что корейский производитель разрабатывает для своей "трикладушки" совершенно новые дисплей и защитную пленку.

По слухам, свою тройную "раскладушку" также готовит Xiaomi и Honor. В сети пишут что 2025-й станет годом бума складных телефонов нового поколения.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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