Это происходит на фоне усиления Россией обстрелов, отметил Денис Попович.

Приостановка поставок США зенитных ракет и ряда боеприпасов в Украину - крайне недружественный шаг от Вашингтона на фоне усиления российских обстрелов. В частности баллистикой и "Кинжалами".

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович. "Если мы говорим о ракетах Patriot, то это лучшее средство для баллистики. Это уже не первый раз, когда они приостанавливают поставки критически важных средств противовоздушной обороны (ПВО). Впервые это было в начале марта. Тогда это расценивалось как давление на Украину. Сейчас второй раз мы видим повторение, разве что разведданные они не прекратили поставлять", - сказал Попович.

Он предположил, что решение Пентагона может быть связано с кампанией на Ближнем Востоке, где США активно поставляли некоторые виды вооружения Израилю.

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"Но нам от этого не легче. Сейчас трудно сказать, как мы будем выходить из этой ситуации. Будет ли возобновление этих поставок, каким образом удастся их достичь. Но на фоне усиления обстрелов, в частности то, что нас лишают ракет ПВО Patriot - это крайне недружественный шаг", - добавил Попович.

Помощь от США: что известно

По данным журналистов Politico, Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине. Отмечается, что это произошло на фоне пересмотра запасов боеприпасов Министерства обороны, которое "вызвало беспокойство".

Журналисты отмечают, что решение о приостановлении поставок Украине оружия было принято еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас - "в то время, когда Украина отражает одни из самых масштабных российских атак ракетами и дронами по гражданским объектам в Киеве и других городах".

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