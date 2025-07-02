В перечне есть Скорпион.

Для Скорпиона, Стрельца и Козерога уже сейчас начинается благоприятный период. Трин Луны с Плутоном приносит мощные изменения и настраивает на честность. Этот аспект помогает отбросить лишнее и перейти к главному, пишет YourTango.

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Скорпион

Открывается пространство для личных перемен, которые давно зрели. Отношения и обстоятельства, утрачивающие актуальность, отпускаются без сожаления. Интуиция усиливается, появляется готовность выйти за рамки прошлого. Возникает ясность: больше нет смысла делать вид, что все в порядке, когда это не так.

Стрелец

Начинается процесс внутренней переоценки. Становится очевидным, что пора двигаться дальше - в карьере или личной жизни. Это шанс заложить основу для нового этапа. Уверенность растет, как и осознание собственной ответственности за происходящее. Все зависит от выбранного направления.

Козерог

Приходит время избавиться от последнего эмоционального груза. Долгое удержание ненужного уступает место вдохновению. Появляется четкое ощущение: компромиссы больше невозможны. Трин Луны с Плутоном помогает не просто понять, что пришло время перемен, но и мягко подсказывает, с чего начать. Возникает желание строить сильное, устойчивое и по-настоящему свое.

Напомним, ранее астрологи, какие три знака Зодиака ждет судьбоносный перелом в жизни.

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