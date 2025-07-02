США не исключают, что погрузка мин была уловкой.

Американские чиновники сообщили, что в прошлом месяце иранские военные погрузили морские мины на суда в Персидском заливе. Это усилило опасения Вашингтона, что Тегеран готовится к блокаде Ормузского пролива.

Агентство Reuters пишет, что возможная установка мин, которые еще не применялись в проливе, говорит о том, что Тегеран, возможно, всерьез собирался закрыть один из самых оживленных морских путей в мире, что привело бы к эскалации и серьезно затруднило бы глобальную торговлю.

Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа, и его блокировка, скорее всего, привела бы к резкому росту мировых цен на энергоносители.

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Иран на протяжении многих лет угрожал закрыть пролив, но никогда не выполнял эту угрозу. На данный момент неясно, были ли мины разгружены.

При этом источники заявили, что правительство США не исключает возможности того, что установка мин была уловкой. Иран мог подготовить мины, чтобы убедить Вашингтон в серьезности намерений Тегерана закрыть пролив, но без намерения сделать это, сказали чиновники. Иранские военные также могли просто проводить необходимые приготовления на случай, если руководство Ирана отдаст соответствующий приказ.

По даннмы Разведывательного управления Министерства обороны США, по состоянию на 2019 год Иран располагал более чем 5000 морских мин, которые могут быстро развернуть с помощью небольших быстроходных катеров.

Справка УНИАН. Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном и соединяет Персидский залив с Оманским заливом на юге и Аравийским морем за его пределами. Его ширина в самом узком месте составляет 34 км, а ширина судоходного пути - лишь чуть больше 3 км в каждую сторону.

Ситуация в этом районе напрямую влияет на мировые цены на нефть и газ. Дело в том, что члены ОПЕК - Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак - экспортируют через пролив большую часть своей нефти, в основном в Азию. Катар, один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, отправляет через пролив почти весь свой СПГ.

Перемирие между Израилем и Ираном - последние новости

Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено 24 июня. По данным СМИ, договоренность стала возможной при содействии Катара. При этом цены на газ в Европейском Союзе в этот день обвалились почти на 12%.

В то же время 25 мая цены на нефть выросли, поскольку инвесторы не были уверены в стабильности ирано-израильского перемирия на фоне обмена ударами между враждующими сторонами после объявления о прекращении огня.

Кроме того, генеральный директор норвежской группы Yara Свейн Торе Холсетер предупредил, что война на Ближнем Востоке может вызвать резкий рост цен на продукты, нарушив глобальные цепочки поставок удобрений и энергоносителей.

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