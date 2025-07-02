Синоптик прогнозирует жаркую погоду почти по всей стране, но в отдельных регионах ожидаются грозы и кратковременное снижение температуры.

В ближайшие дни в Украине ожидается преимущественно жаркая погода. Температура будет повышаться до +33°....+38°. На выходных местами пройдут дожди, благодаря которым температура в ряде областей ненадолго снизится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 3 июля

В четверг, по данным синоптика, по всей Украине будет сухо. Ветер 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, днем потеплеет до +27...+32 °С, а на юге и на Закарпатье местами +33...+35 °С.

Погода 4 июля

Перед выходными в Украине сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер ослабнет до 3 - 8 м/с. Ночью будет +16...+21 °С, днем +28...+33 °С, а в центральных и южных областях +32...+37 °С.

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Погода 5 июля

В субботу, ночью в западных и северных регионах, а днем также местами в центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы 15 - 20 м/с. На остальной территории будет преобладать погода без осадков. Температура воздуха в западных и северных регионах ночью ожидается в пределах +12...+17 °С, днем посвежеет до +20...+25 °С. На остальной территории страны ночью +17...+22 °С, днем жара +30...+38 °С.

Погода 6 июля

В конце недели в центральных и южных областях пройдут местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью по всей стране будет +12...+18 °С, днем +22...+27 °С, а на юго-востоке +29...+35 °С.

По данным Укргидрометцентра, непродолжительная жара ожидается в ближайшие дни и в Киеве.

В частности, 3-4 июля температура заметно повысится - в столице будет жара +29°...+32°. В то же время в субботу, 5 июля, прогнозируется ощутимое ослабление жары - температура упадет до +25°.

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