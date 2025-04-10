По прогнозам экспертов, пошлины Трампа могут привести к сильному подорожанию смартфонов.

Apple зафрахтовала грузовые рейсы, чтобы переправить до 1,5 миллиона смартфонов iPhone в США из Индии. Так компания пытается обойти пошлины президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что это решение может помочь Apple создать запасы своих смартфонов в США. Ранее компания увеличила производство техники в Индии.

В агентстве напомнили, что аналитики прогнозировали резкий рост цен на iPhone в США. Это объясняется зависимостью Apple от импорта из Китая, в котором собирается большая часть устройств. Трамп же установил пошлины в размере 125% на импорт товаров из КНР.

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Эта цифра значительно превышает пошлины в 26% на импорт из Индии, которые сейчас приостановлены после того, как на этой неделе Трамп объявил 90-дневную паузу, исключающую Китай. По словам источника, Apple хочет воспользоваться этой паузой.

Кроме того, компания лоббировала индийский аэропорт Ченнаи в южном штате Тамилнад, чтобы сократить до шести часов время прохождения таможни. Обычно это занимает около 30 часов, поделился источник. В агентстве добавили, что похожую схему Apple использует и в некоторых аэропортах Китая.

Всего около шести грузовых самолетов грузоподъемностью по 100 тонн вылетели с марта после вступления в силу новых пошлин, рассказал источник.

В агентстве напомнили, что Apple ежегодно продает более 220 миллионов смартфонов iPhone по всему миру. По оценкам Counterpoint Research, пятая часть всего импорта iPhone в США теперь поступает из Индии, а остальное - из Китая.

Аналитики подсчитали, что при пошлинах в 54% стоимость топового iPhone 16 Pro Max в США выросла бы до 2300 долларов. Такое подорожание могло бы сильно снизить спрос на эти смартфоны.

Американцы могут лишиться любимых товаров из-за пошлин - что известно

Ранее стало известно, что торговая война президента США Дональда Трампа может лишить американцев как нишевых товаров, так и тех, без которых граждане США не могут обойтись. Среди таких товаров - смартфоны iPhone, шерсть барсуков и других животных, тостеры, одеяла с подогревом и будильники.

Ставки особенно высоки, когда речь идет о доминировании Китая в поставках важнейших минералов и металлов, причем Пекин все чаще использует свой контроль над производством и переработкой как геополитический инструмент. В прошлом году китайские компании поставили почти 80% скандия и иттрия.

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