В Белом доме объяснили свое решение тем, что хотят поставить интересы США на первое место.

США прекратили поставки Украине перехватчиков для противовоздушной обороны (ПВО) и другого оружия, и вместо этого используют их для пополнения запасов Пентагона.

Об этом заявили представитель администрации президента США Дональда Трампа и два помощника конгресса, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Издание подчеркнуло, что решение о приостановке поставок оружия, предназначенного Украине, отражает ослабление приверженности Белого дома оказанию помощи Киеву в его защите от РФ.

Вместо этого представители администрации Трампа подчеркнули необходимость больше сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и, что более актуально, на военных потребностях на Ближнем Востоке.

Видео дня

Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, заявила: "Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место" после анализа Пентагоном военной помощи США.

"Оружие уже находилось в Польше, когда его поставки остановили. Они включали перехватчики ПВО Patriot, ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "воздух-земля" Hellfire и ракеты класса "земля-земля", артиллерийские снаряды и ракеты класса "земля-воздух" Stinger", - детализировало издание.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби не прокомментировал решение о прекращении поставок оружия Украине, но заявил, что Пентагон предоставит Трампу варианты продолжения военной помощи Украине, которые "соответствуют его цели положить конец этой войне".

"Министерство тщательно изучает и адаптирует подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к оборонным приоритетам", - сказал Колби.

Этот шаг Белого дома озадачил аналитиков, которые отметили, что Трамп заявил на саммите НАТО на прошлой неделе, что рассмотрит возможность продажи Киеву систем ПВО Patriot.

WSJ напоминает, что администрация Трампа унаследовала полномочия по отправке Украине оружия на сумму до $3,85 млрд из запасов Пентагона, но воздержалась от этого. Она также не запросила у Конгресса дополнительного финансирования для отдельной программы по оказанию помощи Украине, в рамках которой выделяются деньги, чтобы страна могла покупать оружие у американских оборонных предприятий.

Законодатели-демократы уже раскритиковали решение о прекращении поставок оружия.

"Пентагон значительно ослабляет защиту от воздушных атак, в то время как Россия каждую ночь бомбит украинские города, в результате чего гибнут мирные украинцы", - заявила сенатор Джин Шахин - главный демократ в сенатском комитете по иностранным делам.

Издание добавило, что этот шаг вызвал широкие дебаты о политике США в отношении Украины.

"Украинцы защищают себя, Европу и интересы США от агрессивной России. Отказ в ракетах Patriot будет стоить жизней гражданских и военных", - поделился мнением бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

При этом, бывший сотрудник Пентагона при Трампе Дэн Колдуэлл, который скептически относится к поддержке Украины, похвалил решение прекратить поставки.

"Трамп и министр обороны Хегсет принимают правильное решение, отдавая приоритет нашей собственной готовности к защите, а не поставкам Украине, где на карту не поставлены жизненно важные интересы Америки", - высказался чиновник.

Приостановка поставок оружия Украине

Вчера вечером издание Politico сообщило, что США приостановили поставки зенитных ракет и ряда боеприпасов Украине. Издание сообщило, что это решение в Белом доме приняли еще в начале июня. Однако оно вступило в силу только сейчас.

Сегодня утром в Белом доме подтвердили свое решение о приостановке военной помощи Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: