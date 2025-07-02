Уже известно, что у нового главы немецкой дипмиссии есть огромный опыт дипломатической работы.

Нынешнего посла Германии в Украине Мартина Егера заменит бывший государственный секретарь по вопросам финансов и опытный дипломат Гайко Томс.

Вопрос о назначении Томса обсудят уже сегодня в Министерстве иностранных дел Германии, передает "Немецкая волна".

Отмечается, что Томс имеет многолетний опыт работы дипломатом в Евросоюзе, НАТО и ООН. В частности, он был заместителем посла Германии при НАТО и послом в Бразилии.

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Что касается Украины, то Томс участвовал в переговорах по пакету помощи от стран Большой семерки (G7) на сумму $50 млрд.

Посол Мартин Егер

Мартин Егер после должности посла в Украине возглавит немецкую разведку. На этом посту Егер сменит Бруно Каля, который возглавлял службу с 2016 года.

Егер имеет длинный послужной список в дипломатии. Он представлял интересы своей страны в Афганистане, Ираке. С 2023 года работал послом Германии в Украине.

Визит главы МИД Германии в Украину

В конце июня новый министр иностранных дел Иоганн Вадефуль впервые посетил Киев. На пресс-конференции он сделал заявление относительно будущего Украины в НАТО. Кроме этого, он выразил надежду, что до конца года будет открыт первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также глава МИД Германии сделал заявление о Путине и подчеркнул, что Германия стремится помогать Украине, чтобы она имела возможность вести переговоры с РФ с позиции силы.

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