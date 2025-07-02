Нынешнего посла Германии в Украине Мартина Егера заменит бывший государственный секретарь по вопросам финансов и опытный дипломат Гайко Томс.
Вопрос о назначении Томса обсудят уже сегодня в Министерстве иностранных дел Германии, передает "Немецкая волна".
Отмечается, что Томс имеет многолетний опыт работы дипломатом в Евросоюзе, НАТО и ООН. В частности, он был заместителем посла Германии при НАТО и послом в Бразилии.
Что касается Украины, то Томс участвовал в переговорах по пакету помощи от стран Большой семерки (G7) на сумму $50 млрд.
Посол Мартин Егер
Мартин Егер после должности посла в Украине возглавит немецкую разведку. На этом посту Егер сменит Бруно Каля, который возглавлял службу с 2016 года.
Егер имеет длинный послужной список в дипломатии. Он представлял интересы своей страны в Афганистане, Ираке. С 2023 года работал послом Германии в Украине.
Визит главы МИД Германии в Украину
В конце июня новый министр иностранных дел Иоганн Вадефуль впервые посетил Киев. На пресс-конференции он сделал заявление относительно будущего Украины в НАТО. Кроме этого, он выразил надежду, что до конца года будет открыт первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Также глава МИД Германии сделал заявление о Путине и подчеркнул, что Германия стремится помогать Украине, чтобы она имела возможность вести переговоры с РФ с позиции силы.