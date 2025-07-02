Эксперт указал на снижение стоимости сжиженного автогаза.

Цены на нефть в мире начали падать на фоне планов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) увеличить добычу. При этом в Украине стоимость топлива находится в пределах 58-65 гривень за литр А-95.

Издание "Фокус" пишет, что в начале июля цены на АЗС достигли отметки 63 гривни за литр топлива А-95.

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, на стоимость бензина повлияли следующие факторы:

Видео дня

курс евро;

законопроект о биокомпонентах в топливе;

повышение цен трейдерами.

"Законопроект не подписал президент, он не вступил в силу, но был проблемой - некоторые сняли с продажи бензин, не содержащий биокомпонентов", - отметил эксперт.

При этом он указал, что из-за укрепления евро к гривне подорожала стоимость топлива, которое поступает из стран Евросоюза.

"Третий фактор - это подорожание нефтепродуктов на границе на 7-10% в течение июня по всем бензинам", - рассказал Рябцев.

В то же время он убежден, что в ближайшие недели цены на АЗС в Украине должны пойти вниз.

"Плюс 4 грн на литре - это просто чрезмерный рост, не обоснованный экономически. Если трейдеры не почувствуют после этого роста, который произошел, уменьшения спроса, то они не будут ничего делать, а цены сохранятся", - предупредил эксперт.

К тому же он указал на снижение стоимости сжиженного автогаза.

"Если сейчас трейдеры почувствуют, что спрос начинает уменьшаться и часть продаж у них начинает забирать пропан-бутан, то они уменьшат цены. Нынешний уровень цен является экономически необоснованным", - подытожил Рябцев.

Цены на нефть - грозит ли Украине подорожание бензина

Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении объема добычи нефти в июле на 411 тысяч баррелей в сутки.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал, что цены на бензин и дизель могут вырасти на около 5 гривень за литр из-за подорожания нефти и газа на мировых рынках, а также роста курса евро.

Вас также могут заинтересовать новости: