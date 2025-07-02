В десятку лидеров вошли такие бренды, как Volkswagen, Toyota и Ford.

Рейтинг самых продаваемых автомобильных брендов 2025 года по состоянию на май возглавляет Toyota, которая прочно держится на вершине с долей рынка 10,8%. Об этом сообщают специалисты Focus2Move.

Рост Toyota в годовом исчислении составляет 3,6%. На втором месте по популярности находится Volkswagen, который занимает на мировом рынке 5,6%. Ford с долей 4,5% занимает третье место, а замыкает десятку лидеров BMW.

Специалисты обращают внимание на впечатляющий рост Geely, который составляет 73,7%. В целом китайские бренды демонстрируют очень хорошую динамику.

Видео дня

ТОП-10 самых популярных автобрендов:

Toyota (+3,6%);

Volkswagen (+2,7%);

Ford (+0,2%);

Hyundai (+1,3%);

Honda (-4,5%);

Nissan (-4,6%);

Kia (+5,4%);

BYD (+13,7%);

Chevrolet (-2,5%);

BMW (-2,5%).

Новости авторынка - что интересного

По состоянию на май рейтинг самых продаваемых моделей в мире в этом году возглавила модель Toyota RAV4, тогда как на втором месте оказался Ford F-Series. Также в тройку лидеров вошла Toyota Corolla.

Что касается европейского авторынка, то по итогам пяти месяцев 2025 года самым популярным авто оказался Renault Clio. Также в тройку лидеров попали Dacia Sandero и Volkswagen T-Roc. Замыкает десятку лидеров Peugeot 2008.

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